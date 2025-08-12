Europäische Verteidigungswerte könnten laut der Bank of America vor einer weiteren Wachstumswelle stehen. Ben Heelan, Leiter der EU-Industrieforschung bei der US-Bank, sagte gegenüber CNBC, dass europäische Long-Only-Investoren den Sektor bislang weitgehend gemieden hätten. Insbesondere ESG-Fonds, die Verteidigungsaktien früher kategorisch ausgeschlossen haben, würden ihre Haltung angesichts zunehmender geopolitischer Spannungen und steigender Verteidigungsbudgets überdenken. "Einige dieser Investoren, die zuvor eingeschränkt waren, sind nun nicht mehr eingeschränkt", erklärte Heelan. Damit diese Fonds jedoch investieren könnten, müssten sie ihre Fondsdokumente anpassen und ihre Kunden informieren. Eine Benchmarking-Analyse der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
