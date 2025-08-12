EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: AGROB Immobilien AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

AGROB Immobilien AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



12.08.2025 / 15:47 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

https://www.agrob-ag.de/investor-relations/berichtehalbjahresfinanzberichte-318

12.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

