EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: AGROB Immobilien AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die AGROB Immobilien AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 27.08.2025
Ort: https://www.agrob-ag.de/investor-relations/berichtehalbjahresfinanzberichte-318
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|AGROB Immobilien AG
|Münchener Straße 101
|85737 Ismaning
|Deutschland
|Internet:
|www.agrob-ag.de
