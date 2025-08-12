© Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpaBitMine hält derzeit 1.150.263 ETH im Wert von rund 4,96 Milliarden US-Dollar. Damit ist das Unternehmen der größte einzelne Ethereum-Inhaber und das drittgrößte Krypto-Unternehmen weltweit.Die schnelle Anhäufung spiegelt eine strategische und aggressive Ethereum-Akquisitionsinitiative wider, die am 30. Juni begann und die ersten Käufe bis zum 8. Juli abschloss. In nur fünf Wochen stiegen die ETH-Bestände von BitMine um mehr als 38 Prozent von 833.000 Token auf über 1,15 Millionen. Dies entspricht einer Steigerung des Gesamtwerts um 2 Milliarden US-Dollar innerhalb einer Woche. [spotify]0kD4MpIWmJuv4K8lMMW6Pd[/spotify] Mitte Juli wurde die Rallye um die Papiere von BitMine entfacht, da …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE