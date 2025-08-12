Anzeige
WKN: A3ESL5 | ISIN: DE000A3ESL51 | Ticker-Symbol: 0M0
Düsseldorf
12.08.25 | 13:00
1,200 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Dienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
AVERDION SE Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
AVERDION SE 5-Tage-Chart
Dow Jones News
12.08.2025 15:57 Uhr
299 Leser
Artikel bewerten:
(1)

PTA-Adhoc: AVERDION SE: Sachkapitalerhöhung und Abschluss von Einbringungsvertrag über den Erwerb aller Anteile an CREDITFORTE

DJ PTA-Adhoc: AVERDION SE: Sachkapitalerhöhung und Abschluss von Einbringungsvertrag über den Erwerb aller Anteile an CREDITFORTE

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

AVERDION SE: Sachkapitalerhöhung und Abschluss von Einbringungsvertrag über den Erwerb aller Anteile an CREDITFORTE

Stuttgart (pta000/12.08.2025/15:25 UTC+2)

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG INNERHALB DER BZW. IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER INNERHALB EINER BZW. IN EINE SONSTIGE RECHTSORDNUNG BESTIMMT, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG UNZULÄSSIG WÄRE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN.

Stuttgart, 12. August 2025 - AVERDION SE (ISIN: DE000A3ESL51, WKN: A3ESL5)

Die außerordentliche Hauptversammlung der AVERDION SE (nachfolgend "Gesellschaft"), hat heute unter anderem eine Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage durch Ausgabe von 1.250.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien beschlossen. Der entsprechende Einbringungsvertrag wurde unmittelbar im Anschluss an die außerordentliche Hauptversammlung unterzeichnet. Die neuen Aktien wurden von der Großaktionärin 5Stars Holding Zártköruen Muködo Részvénytársaság mit Sitz in Budapest, Ungarn, gezeichnet, die als Sacheinlage sämtliche Anteile an der CREDITFORTE Pénzügyi Szolgáltató és Tanácsadó Kft., Budapest, Ungarn in die Gesellschaft einbringt. Das Grundkapital der Gesellschaft wird nach Durchführung dieser Kapitalerhöhung EUR 1,5 Mio. betragen. Die Gesellschaft beabsichtigt nach Abschluss der Einbringung als Beteiligungsholding zu operieren und seine Partnerschaft mit der 5Stars Holding weiter zu intensivieren.

CREDITFORTE ist ein in Budapest ansässiger, wachstumsorientierter Anbieter von ausgelagerten Forderungsmanagement- und Contact-Center-Dienstleistungen mit Fokus auf kundenorientierte, technologiegestützte Lösungen für namhafte Geschäftskunden. CREDITFORTE verfügt über langjährige paneuropäische Erfahrung und verfolgt eine klare Expansionsstrategie in den Bereichen Zahlungserinnerung, Inkasso, Kundenservice und Support-Center-Dienstleistungen.

Kontakt AVERIDON SE Königstr. 38 70173 Stuttgart Deutschland E-Mail: info@averdion.de

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      AVERDION SE 
           Königstraße 38 
           70173 Stuttgart 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Investor Relations 
Tel.:         +49 711 769732112 
E-Mail:        info@averdion.de 
Website:       www.averdion.de 
ISIN(s):       DE000A3ESL51 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Düsseldorf

[ source: https://www.pressetext.com/news/1755005100997 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 12, 2025 09:25 ET (13:25 GMT)

© 2025 Dow Jones News
