PTA-Adhoc: AVERDION SE: Sachkapitalerhöhung und Abschluss von Einbringungsvertrag über den Erwerb aller Anteile an CREDITFORTE

AVERDION SE: Sachkapitalerhöhung und Abschluss von Einbringungsvertrag über den Erwerb aller Anteile an CREDITFORTE

Stuttgart (pta000/12.08.2025/15:25 UTC+2)

Stuttgart, 12. August 2025 - AVERDION SE (ISIN: DE000A3ESL51, WKN: A3ESL5)

Die außerordentliche Hauptversammlung der AVERDION SE (nachfolgend "Gesellschaft"), hat heute unter anderem eine Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage durch Ausgabe von 1.250.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien beschlossen. Der entsprechende Einbringungsvertrag wurde unmittelbar im Anschluss an die außerordentliche Hauptversammlung unterzeichnet. Die neuen Aktien wurden von der Großaktionärin 5Stars Holding Zártköruen Muködo Részvénytársaság mit Sitz in Budapest, Ungarn, gezeichnet, die als Sacheinlage sämtliche Anteile an der CREDITFORTE Pénzügyi Szolgáltató és Tanácsadó Kft., Budapest, Ungarn in die Gesellschaft einbringt. Das Grundkapital der Gesellschaft wird nach Durchführung dieser Kapitalerhöhung EUR 1,5 Mio. betragen. Die Gesellschaft beabsichtigt nach Abschluss der Einbringung als Beteiligungsholding zu operieren und seine Partnerschaft mit der 5Stars Holding weiter zu intensivieren.

CREDITFORTE ist ein in Budapest ansässiger, wachstumsorientierter Anbieter von ausgelagerten Forderungsmanagement- und Contact-Center-Dienstleistungen mit Fokus auf kundenorientierte, technologiegestützte Lösungen für namhafte Geschäftskunden. CREDITFORTE verfügt über langjährige paneuropäische Erfahrung und verfolgt eine klare Expansionsstrategie in den Bereichen Zahlungserinnerung, Inkasso, Kundenservice und Support-Center-Dienstleistungen.

