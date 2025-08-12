Miami (ots/PRNewswire) -H.I.G. WhiteHorse, die Tochtergesellschaft von H.I.G. Capital ("H.I.G." oder die 'Firma'), einer führenden globalen alternativen Vermögensverwaltungsgesellschaft mit einem verwalteten Kapital von 70 Milliarden US-Dollar, gab heute den endgültigen Abschluss des H.I.G. WhiteHorse Middle Market Lending Fund IV ("Fund IV") bekannt. Der Fund IV wurde mit Vermögenswerten in Höhe von 5,9 Milliarden US-Dollar* abgeschlossen und setzt die erfolgreiche Strategie des Unternehmens fort, vorrangig besicherte Kredite im gesamten mittelständischen Markt der USA zu vergeben.H.I.G. WhiteHorse hat rund 18 Milliarden US-Dollar in direkte Kreditgeschäfte in den USA investiert. Das WhiteHorse-Team hat in mehr als 285 mittelständische Unternehmen investiert, in erster Linie durch vorrangig besicherte, variabel verzinsliche Darlehen, oft mit maßgeschneiderten Konditionen und konservativen Beleihungsquoten. Der Fund IV konzentriert sich auf die Vergabe von vorrangig besicherten Krediten sowohl an Sponsoren als auch an Nicht-Sponsoren, deren EBITDA im Allgemeinen zwischen 30 und 100 Millionen US-Dollar liegt.Sami Mnaymneh und Tony Tamer, H.I.G. Mitbegründer und Co-Vorstandsvorsitzende, kommentierten: "H.I.G. ist einer der größten und aktivsten Kreditinvestoren auf dem mittleren Markt, auf dem H.I.G. WhiteHorse eine etablierte Führungsposition einnimmt. Wir haben unseren Fokus auf den Mittelstand konsequent beibehalten und sind zuversichtlich, dass unsere einzigartige Plattform, die sich sowohl an Nicht-Sponsor- als auch an Sponsor-Kreditnehmer richtet, uns in diesem Bereich weiterhin auszeichnen wird."Stuart Aronson, geschäftsführender Direktor und Geschäftsführer von H.I.G. WhiteHorse, kommentierte: "Wir glauben, dass die kommenden Jahre eine hervorragende Gelegenheit bieten werden, als wertschöpfender Finanzierungspartner sowohl für Sponsor- als auch für Nicht-Sponsor-Mittelstandsunternehmen zu fungieren, die private Fremdkapitallösungen suchen. Mit 24 Originatoren in 13 regionalen Märkten ist H.I.G. WhiteHorse gut positioniert, um für unsere Investoren einen starken und differenzierten Dealflow zu finden.""Fund IV hat eine vielfältige Gruppe von Kommanditisten angezogen, die einen differenzierten Deal-Flow in Verbindung mit einem rigorosen "PE-Stil" des Kredit-Underwritings anstreben, der eine Absicherung nach unten mit einer attraktiven Rendite verbindet", sagte Jordan Peer Griffin, geschäftsführender Direktor und globaler Leiter der Kapitalbildung bei H.I.G. "Wir freuen uns über das Vertrauen unserer Partner in unsere Fähigkeit, unsere lange Geschichte der Erzielung überragender risikobereinigter Renditen in einem sich verändernden Marktumfeld fortzusetzen."Fund IV wurde von einer globalen Gruppe von Kommanditisten unterstützt, zu denen öffentliche und private Pensionskassen, Staatsfonds, Stiftungen, Berater, Finanzinstitute und Family Offices in Nordamerika, Europa, Asien und dem Nahen Osten gehören.Informationen zu H.I.G. WhiteHorseH.I.G. WhiteHorse bietet Fremdkapitalfinanzierungen für mittelständische Nicht-Sponsor- und Sponsor-Unternehmen in einer Vielzahl von Branchen, darunter Unternehmensdienstleistungen, Industrie, Konsumgüter und Einzelhandel, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen sowie Telekommunikation, Medien und Technologie. H.I.G. WhiteHorse verfügt über ein breit gefächertes Investitionsmandat und stellt in erster Linie vorrangig besicherte Kredite für Refinanzierungen, Wachstumskapital, Übernahmen, Buyouts und Bilanzrekapitalisierungen bereit. Das Team von H.I.G. WhiteHorse, das aus 85 Kreditspezialisten in den USA und Europa besteht, verfügt über umfangreiche Erfahrung und eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung kreativer Finanzierungsstrukturen und der Anwendung einer langfristigen, beziehungsorientierten Portfolio-Management-Philosophie. Weitere Informationen finden Sie unter whitehorse.com.Informationen zu H.I.G. CapitalH.I.G. Capital ist ein weltweit führendes alternatives Investmentunternehmen mit einem verwalteten Kapital von 70 Milliarden US-Dollar**. Mit Sitz in Miami und Büros in Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco und Stamford in den Vereinigten Staaten sowie internationalen Niederlassungen in Hamburg, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro, São Paulo, Dubai und Hongkong hat sich H.I.G. auf die Bereitstellung von Fremd- und Eigenkapital für mittelständische Unternehmen spezialisiert und verfolgt dabei einen flexiblen und operativ ausgerichteten Mehrwert-Ansatz:• Die Eigenkapitalfonds von H.I.G. investieren in Management-Buy-outs, Rekapitalisierungen und Ausgliederungen von profitablen und unrentablen Produktions- und Dienstleistungsunternehmen.- Die Kreditfonds von H.I.G. investieren in vorrangige, Unitranche- und nachrangige Kreditfinanzierungen für Unternehmen aller Größenordnungen, sowohl auf primärer Basis (direkte Origination) als auch auf den Sekundärmärkten. H.I.G. verwaltet auch eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft, WhiteHorse Finance.- Die Immobilienfonds von H.I.G. investieren in wertsteigernde Immobilien, die von verbesserten Asset-Management-Verfahren profitieren können.- H.I.G. Infrastructure konzentriert sich auf wertschöpfende und Core-Plus-Investitionen im Infrastruktursektor.Seit seiner Gründung im Jahr 1993 hat H.I.G. in mehr als 400 Unternehmen weltweit investiert und diese verwaltet. Das aktuelle Portfolio der Firma umfasst mehr als 100 Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von über 53 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie auf der H.I.G.-Website unter hig.com.*Berücksichtigt das gesamte investierbare Vermögen, einschließlich der Eigenkapitalverpflichtungen in verbundenen Vehikeln und der erwarteten Hebelwirkung.**Basierend auf dem gesamten von H.I.G. Capital und seinen Tochtergesellschaften aufgenommenen Kapital.saronson@whitehorse.comjpeer@hig.comhig.comKontakt:Stuart AronsonGeschäftsführender Direktorsaronson@whitehorse.comJordan Peer GriffinGeschäftsführender Direktorjpeer@hig.comH.I.G. Capital1450 Brickell Avenue31st FloorMiami, FL 33131T: 305.379.2322hig.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2513303/HIG_Capital_logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/hig-whitehorse-schlieWt-hig-whitehorse-middle-market-lending-fund-iv-in-hohe-von-5-9-milliarden-us-dollar-ab-302527623.htmlOriginal-Content von: H.I.G. Capital, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100100732/100933987