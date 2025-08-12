Vanyo Walter ist seit Juni 2023 Managing Director bei der RoboMarkets Deutschland GmbH. Daniel Saurenz: Herr Walter, im Juli gab es viele Handelsabkommen zwischen den USA und ihren Partnern. Hat das die Märkte spürbar beruhigt? Vanyo Walter: Das hat zumindest kurzfristig Unsicherheiten aus den Märkten genommen und den Investoren den Blick auf Makrodaten und Unternehmenszahlen erlaubt. Besonders in den USA haben die robusten Quartalsberichte für Rückenwind gesorgt. Daniel Saurenz: Die US-Berichtssaison ...Den vollständigen Artikel lesen ...
