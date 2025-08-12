Anzeige
Dienstag, 12.08.2025
Diese Aktie liegt in der Turbo-Zone - und könnte der Gold-Gewinner 2025/26 werden!
WKN: 852894 | ISIN: AT0000831706 | Ticker-Symbol: WIB
Tradegate
12.08.25 | 16:31
31,780 Euro
-0,13 % -0,040
Branche
Bau/Infrastruktur
Aktienmarkt
ATX
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
WIENERBERGER AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
WIENERBERGER AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
31,98032,00016:45
31,98032,00016:44
DZ Bank
12.08.2025 16:11 Uhr
171 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Wienerberger AG: Steigende Infrastrukturausgaben in Europa dürften eine Geschäftsbelebung auslösen!

Wienerberger AG: Steigende Infrastrukturausgaben in Europa dürften eine Geschäftsbelebung auslösen!


Die Wienerberger AG hat sich perfekt positioniert, um von der Erholung der Baubranche und den steigenden Infrastrukturausgaben in Europa zu profitieren. Das Unternehmen ist nicht nur der weltweit größte Ziegelproduzent und führend bei Tondachziegeln, sondern auch ein führender Anbieter von Rohrsystemen und Flächenbefestigungen in Europa.

Spezialist für Baustoffe präsentiert sich robust

Die Wienerberger AG hat sich auf die Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Baustoffen für die gesamte Gebäudehülle und Infrastruktur spezialisiert. Dabei bietet der Konzern Lösungen in den vier Hauptbereichen Ziegel (Tonbaustoffe), Dachsysteme, Rohrsysteme sowie Pflastersteine an. Am 23. Juli konnte der Konzern mit soliden, vorläufigen Zahlen für das 1. Halbjahr aufwarten. Die Umsätze des Unternehmens stiegen um rund 5 % auf ca. 2,3 Mrd. Euro. Das operative EBITDA sank erwartungsgemäß um 5 % auf 380 Mio. Euro, was auf das unsichere makroökonomische Umfeld, anhaltende Inflation und hohe Hypothekenzinsen zurückzuführen ist. Das Unternehmen hat jedoch seine Prognose für das Gesamtjahr 2025 beibehalten, was ein Zeichen von Vertrauen in eine erwartete Markterholung im 2. Halbjahr ist. Trotz der Herausforderungen wurden die Einnahmen gesteigert, was die strategische Ausrichtung des Unternehmens auf Innovation, Kosteneffizienz und gezielte Akquisitionen bestätigt. In Anbetracht der Milliardeninvestitionen, welche in Deutschland, aber auch für den Wiederaufbau der Ukraine benötigt werden, dürfte sich dem Konzern in den kommenden Jahren ein hohes Wachstumspotenzial bieten.





© 2025 DZ Bank
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.