Der Schweizer Sportartikelhersteller On Holding hat im zweiten Quartal 2025 seinen Umsatz um 32 Prozent gesteigert und damit die Erwartungen der Wall Street klar übertroffen. Die Aktie legt zweistellig zu.Trotz neuer Zölle auf Importe aus Vietnam hob das Unternehmen seine Umsatz- und Margenziele für das Gesamtjahr an. On rechnet nun mit einem Jahresumsatz von 2,91 Milliarden Schweizer Franken (3,58 Milliarden US-Dollar), nach zuvor 2,86 Milliarden Franken (3,52 Milliarden US-Dollar). Die Prognose liegt damit nahezu im Einklang mit den Analystenschätzungen von LSEG, die 2,92 Milliarden Franken (3,59 Milliarden US-Dollar) erwarten. Auch die Bruttomarge soll mit 60,5 bis 61 Prozent höher …Den vollständigen Artikel lesen ...
