EQS-News: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
12.08.2025 - Das Porsche Werk Leipzig hat den diesjährigen Automotive Lean Production Award in der Kategorie OEM gewonnen. Der sächsische Porsche-Produktionsstandort hatte die Fachjury der gleichnamigen internationalen Studie überzeugen und die Auszeichnung nach Leipzig holen können.
Der Preis wird seit 2006 durch das Beratungsunternehmen Agamus Consult und das Fachmagazin Automobil Produktion verliehen und würdigt Werke, die sich in besonderer Weise um eine schlanke, moderne und digitalisierte Produktion verdient gemacht haben. Unter dem Motto "Von den Besten lernen" ist das Ziel der Initiative, aufzuzeigen, wie die europäische Automobilindustrie die Potenziale von Lean und Digitalisierung für sich nutzen kann.
Porsche Leipzig: Fokus auf Qualität und Wirtschaftlichkeit
Überzeugen konnte das Leipziger Werk vor allem durch schlanke, digital vernetzte und hochautomatisierte Produktionsprozesse: "Porsche Leipzig beeindruckt durch eine konsequente Anwendung von Lean-Prinzipien, digitale Intelligenz und innovative Automatisierung, stets mit Fokus auf Qualität und Wirtschaftlichkeit. Dies macht das Werk zum verdienten Sieger des Automotive Lean Production Awards 2025 in der Kategorie OEM", sagt Dr. Werner Geiger, Geschäftsführer Agamus Consult.
Konsequente Anwendung von Lean-Prinzipien
Die Produktion bei Porsche basiert auf der konsequenten Anwendung von Lean-Prinzipien, um Effizienz, Qualität und Flexibilität zu steigern. Kernpunkte sind neben dem Einsatz moderner Technologien die Einbindung der Belegschaft in die aktive Gestaltung eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses sowie eine ganzheitlich gedachte Ressourcenschonung.
12.08.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
|Porscheplatz 1
|70435 Stuttgart
|Deutschland
|Telefon:
|+497119110
|E-Mail:
|info@porsche.de
|Internet:
|https://www.porsche.com/international/
|ISIN:
|DE000PAG9113
|WKN:
|PAG911
|Indizes:
|DAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)
|EQS News ID:
|2182960
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2182960 12.08.2025 CET/CEST