Minze Health, ein Marktführer im Bereich der digitalen Diagnostik und Therapeutik für die Urologie, gab heute die mit sofortiger Wirkung wirksame Ernennung von Thomas Moore zum President und Chief Executive Officer bekannt. Moore bringt mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung als kaufmännische Führungskraft in der Medizintechnik mit und kann auf eine beachtliche Erfolgsbilanz bei der Förderung von Wachstum, Kostenerstattung und globaler Marktexpansion in den USA und Europa verweisen.

Vor seinem Wechsel zu Minze war Moore Chief Commercial Officer bei GT Medical Technologies und bekleidete Führungspositionen bei Ablative Solutions und CVRx, wo er eine zentrale Rolle bei der Neubelebung der Studienrekrutierung, der Skalierung der kommerziellen Aktivitäten und der Beschaffung von über 100 Millionen US-Dollar an Risikokapital spielte. Unter seiner Leitung konnten wichtige klinische Studien beschleunigt, neue Therapien auf den Markt gebracht und die Kostenerstattung in wichtigen globalen Märkten ausgeweitet werden.

"Minze ist einzigartig positioniert, um den Behandlungsweg für Millionen von Patienten, die unter BPH und OAB leiden, durch unsere häusliche Diagnostik und unsere evidenzbasierten Therapeutik neu zu definieren", sagte Moore. "Es ist mir eine Ehre, Teil dieses Weltklasse-Teams zu werden und unsere Expansion in die USA zu leiten und dabei strategische Partnerschaften, den Zugang zur Kostenerstattung und Produktinnovationen voranzutreiben. Die urologische Versorgung genauer, effizienter und zugänglicher zu machen, war noch nie so dringlich wie heute und die Gelegenheit dazu war noch nie so gut."

Die Ernennung von Moore schlägt ein neues Kapitel in der Wachstumsgeschichte von Minze auf, und das Unternehmen bereitet sich auf die kommerzielle Skalierung, wichtige Meilensteine bei der Kostenerstattung und die Kapitalbeschaffung der Serie B vor.

"Tom ist die richtige Führungspersönlichkeit zur richtigen Zeit", so Steffen Hovard, Executive Chairman of the Board. "Er vereint auf beeindruckende Weise strategische Visionen, kaufmännische Disziplin und Leidenschaft für patientenzentrierte Innovation. Wir freuen uns sehr, ihn als CEO bei uns willkommen zu heißen und sind überzeugt, dass er die Mission von Minze, zum weltweiten Standard in der digitalen urologischen Versorgung zu werden, beschleunigen wird."

Über Minze Health

Minze Health transformiert die Urologie durch die Kombination von präziser Heimdiagnostik, Remote-Monitoring und digitaler Therapeutik in einer einzigen, skalierbaren Plattform. Das Ökosystem von Minze, das die CE-Kennzeichnung trägt und die 510(k)-Zulassung erhalten hat, unterstützt die Frühdiagnose und die personalisierte Behandlung von Krankheiten wie BPH und OAB, wodurch die Patienten besser versorgt und die überlasteten urologischen Systeme entlastet werden. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.minzehealth.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Contacts:

Ansprechpartner für Medien:

Thomas Moore

CEO, Minze Health

E-Mail: tom.moore@minzehealth.com

Telefon: +1 763.258.9039