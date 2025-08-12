Stuttgart (ots) -Doku-Reihe begleitet die Heidelberger Feuerwehr bei ihren Einsätzen / Die ersten zwei Folgen ab 20.8.2025 in der ARD Mediathek und am 25.8.2025 ab 22:20 Uhr im ErstenDie beliebte Doku-Serie wird fortgesetzt: Nach Einsätzen in Nordrhein-Westfalen geht es in der 10. Staffel in den Südwesten. Die Feuerwehr Heidelberg gibt Einblicke in ihren herausfordernden Alltag: Von einem Garagenbrand mit hoher Ausbreitungsgefahr bis hin zur Rettung eines gestürzten Downhill-Fahrers am Königsstuhl - die Doku hält viele packende Momente bereit. Ob im Stadtgebiet, im Odenwald oder mit Tauchern im Neckar. "Feuer & Flamme" begleitet die Einsatzkräfte rund um die Uhr. Folge 1 und 2 von "Feuer & Flamme" in Heidelberg sind ab dem 20. August 2025 in der ARD Mediathek verfügbar. Die ersten zwei Folgen werden am 25. August 2025 im Ersten ausgestrahlt.Zwischen Einsatz und AlltagFeuerwehrleute sind Problemlöser und Helfer in allen Lebenslagen. Neben dem Löschen von Bränden retten sie Menschen aus den schwierigsten Situationen. "Feuer & Flamme" zeigt unter anderem eine Wasserrettung im Neckar bei eisigen Temperaturen, einen dramatischen Verkehrsunfall im Schrebergarten und die unermüdliche Arbeit der Feuerwehr bei einer Brandstifterserie in Heidelberg. Auch abseits der Einsätze gibt es Interessantes zu entdecken: Die kulinarischen Vorlieben und besonderen Essgewohnheiten der Einsatzkräfte werden für Gesprächsstoff sorgen.Aus der Sicht der EinsatzkräfteÜber fast 100 Drehtage im Frühjahr 2024 wurden die Feuerwehrleute begleitet, um ihre spannendsten Einsätze festzuhalten: Vom Löschen von Bränden über technische Hilfeleistungen und Einsätze der Taucherstaffel im Neckar bis hin zur Rettung von Bikern und Wanderern im Odenwald - die Vielfalt an Aufgaben ist beeindruckend. Dank 45 hochmodernen Spezialkameras, darunter auch Bodycams, die die Perspektive der Feuerwehrleute direkt aus ihrer Sicht festhalten, taucht das Publikum tief in die actionreichen und emotionalen Feuerwehreinsätze ein und sind somit ganz nah dran an den dramatischen Momenten des Einsatzgeschehens.Authentisch und nahbarDie Dokumentation kommt ohne Off-Text aus, nur die Feuerwehrleute selbst kommen während und nach ihren Einsätzen zu Wort. Mut, Entschlossenheit, Nachdenklichkeit und Mitgefühl stehen im Mittelpunkt von "Feuer & Flamme" in Heidelberg.Eine Vorabansicht der ersten Folge kann akkreditierten Journalistinnen und Journalisten zur Verfügung gestellt werden.Die ersten zwei Folgen sind ab dem 20. August 2025 in der ARD Mediathek abrufbar und die folgenden werden in einem wöchentlichen Rhythmus veröffentlicht. Am 25. August 2025 um 22:20 Uhr werden die ersten zwei Folgen im Ersten ausgestrahlt."Feuer & Flamme" in Heidelberg ist eine Produktion von SEO Entertainment im Auftrag des SWR.Weitere Informationen und Trailer: http://swr.li/feuerundflammePressefotos zum Download: www.ARD-Foto.de (http://www.ard-foto.de/)Newsletter: "SWR vernetzt", SWR vernetzt Newsletter (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/newsletter-anmeldung-swr-vernetzt-100.html)Pressekontakt:Madeleine Hellmann, Tel. 0711 929 11112, madeleine.hellmann@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6095610