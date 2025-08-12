Die geopolitischen Rohstoffmärkte brennen. Jan Willhöft, Partner bei Axino Capital, warnt: China drehe den USA mit neuen Lieferkettenkontrollen den Hahn bei Seltenen Erden zu.Jetzt mischt auch Brasilien mit. Präsident Lula kündigt an, strategische Mineralien künftig nur noch mit lokaler Wertschöpfung zu exportieren. Rund 90 Prozent der brasilianischen Rohstoffproduktion gehen derzeit ins Ausland - von Eisenerz und Kupfer bis hin zu den weltweit drittgrößten Graphitreserven. Für westliche Industrien könnte das zum Engpass werden. "Baut eure Fabriken bei uns oder ihr bekommt keine Rohstoffe mehr", so der Subtext aus Peking und Brasílien. Gleichzeitig legt Donald Trump nach: hohe Zölle auf …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE