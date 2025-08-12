Ethereum Kursanalyse: 5-Wellen-Struktur deutet auf weiteres Wachstumspotenzial hin

Ethereum zeigt trotz leichter Schwankungen weiterhin eine stabile Aufwärtsentwicklung. Der Kurs bewegt sich aktuell ähnlich wie am Vortag, wobei kleinere Ausschläge bisher nicht zu einem Bruch der technischen Struktur geführt haben. Das Szenario einer weiteren Bewegung in Richtung 5.230 bis 5.800 US-Dollar bleibt nach wie vor intakt.

Elliott-Wellen-Pattern zeigt Potenzial für neue Allzeithochs

Auf dem Tageschart passt die aktuelle Entwicklung gut zu einer 4-5-Struktur, wobei die interne Welle 4 noch nicht vollständig ausgebildet ist. Kurzfristig wichtig bleibt der Bereich um 4.100 US-Dollar, eine Marke, die der Markt mehrfach getestet hatte, bevor der Ausbruch gelang. Oberhalb dieser Unterstützung ist Stärke vorhanden, der nächste große Widerstand liegt bei 4.400 US-Dollar.

Dieses Niveau stammt aus dem Hoch von Mai 2021, danach folgt die 4.900er-Marke - ein zentrales Swing High aus November 2021 und das bisherige Allzeithoch. Die momentane Bewegung ähnelt einer ABC-Struktur, bei der die C-Welle noch eine interne 4 und 5 ausbilden könnte. Die Zone für die Welle 4 liegt aktuell zwischen 3.210 und 3.762 US-Dollar, könnte sich jedoch weiter nach oben verschieben, falls die Welle 3 noch steigt.

Aktuelle Marktlage und Risikoeinschätzung

Intraday zeigt sich eine Flatkorrektur innerhalb der internen Welle 4. Sollte der Markt in Welle 5 übergehen, wären kurzfristige Ziele bei etwa 4.490 bis 4.560 US-Dollar möglich. Höhere Kurse sind grundsätzlich möglich, doch auch Vorsicht ist angebracht, da Bitcoin sich einer wichtigen Zone bei 130.000 US-Dollar nähert.

Bleibt das Aufwärtsmomentum aus, könnte ein erneuter Test der 4.100er-Marke folgen. Die Struktur bleibt vorerst stabil, auch wenn das Risiko für Rücksetzer zunimmt. Eine länger andauernde Seitwärtsbewegung im Bereich um 4.400 US-Dollar ist denkbar, bevor ein neuer Impuls folgt. Ein bestätigtes Top ist bisher nicht erkennbar - dafür müsste ein klarer fünfteiliger Abwärtstrend unter zentrale Unterstützungen fallen.

TOKEN6900 Presale: Alternative Investment abseits technischer Analyse

Während Ethereum weiter in einer technischen Struktur verläuft und Trader auf den nächsten Impuls warten, sorgt TOKEN6900 für Gesprächsstoff abseits von Elliott-Wellen und Fibonacci-Zonen. Das Projekt führt die Erfolgsgeschichte von SPX6900 in einer noch extremeren Form fort und setzt auf Humor, Provokation und den Zusammenhalt einer Community. TOKEN6900 orientiert sich in der Tokenstruktur an SPX6900, fügt aber einen symbolischen Extratoken hinzu.

Der Presale läuft aktuell bei einem Preis von 0,006925 US-Dollar, mit knapp 2 Millionen US-Dollar eingesammeltem Kapital und einem festgelegten Hard Cap von 5 Millionen US-Dollar. Das Projekt arbeitet mit einer festen Tokenmenge und ohne Verwässerung, wobei das Ziel darin besteht, den reinen Meme-Charakter zu bewahren - ohne falsche Versprechen oder Ankündigungen. Wer SPX6900 zu teuer findet, kann mit TOKEN6900 eine günstige Alternative wählen, während SPX6900 aktuell deutlich über einem Dollar notiert und TOKEN6900 noch im Cent-Bereich erhältlich ist.

