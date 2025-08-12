XRP-Prognose: Trading-Experte prognostiziert 4,13 US-Dollar Kursziel - Septemberkorrektur erwartet

CoinsKid, ein bekannter Trading-Experte mit über 274.000 YouTube-Followern, analysiert die aktuelle XRP-Situation mit seinem bewährten "fünf Wellen"-Prinzip. Während XRP derzeit um 3,21 US-Dollar notiert, sieht der Analyst sowohl kurzfristige Chancen als auch mittelfristige Risiken für die Kryptowährung.

XRP zeigt bullische Signale trotz Risikobereich

XRP hat sich seit dem starken Kaufniveau um 0,40 US-Dollar im vergangenen Jahr deutlich erholt und notiert aktuell bei 3,21 US-Dollar. Rückblickend erwies sich der Einstieg in Ethereum im April als Volltreffer, während viele noch auf einen XRP-Ausbruch setzten. CoinsKid betont dabei, dass es bei seinem Trading-Ansatz nicht um langfristige Fan-Treue zu einzelnen Coins geht, sondern um das systematische Handeln nach klaren Strukturen.

Aus seiner Sicht befinden sich Ethereum wie auch XRP momentan jedoch im Risikobereich. Die Makrodaten-Indikatoren zeigen für Bitcoin, Ethereum, XRP und BNB Verkaufswarnungen an. Statt auf überhitzte Coins zu setzen, sucht der Experte aktuell nach Projekten, die in einer längerfristigen Korrektur stecken und auf den größeren Zeitebenen bullische Divergenzen zeigen.

September-Korrektur und langfristige Kursziele im Fokus

Für XRP selbst sieht CoinsKid kurzfristig dennoch Potenzial: Ein inverses Schulter-Kopf-Schulter-Muster deutet auf ein minimales Kursziel von 4,13 US-Dollar hin. Spätestens Mitte September rechnet er aber mit einer deutlicheren Korrektur - nicht zuletzt, weil der Monat historisch oft schwach für Kryptos ausfällt.

In seinem Szenario könnte es sich um eine Zwischenkorrektur handeln, bevor gegen Jahresende ein finales Hoch ansteht. Dabei hält er auch langfristige Ziele von 8 US-Dollar bis 13 US-Dollar für möglich, im Extremfall sogar 27 US-Dollar. Für den nächsten Bärenmarkt kalkuliert er ein mögliches Re-Entry bei rund 0,55 US-Dollar, wo er eine starke Unterstützung erwartet. Solange die großen Top-Signale wie ein Einbruch der Bitcoin-Dominanz oder das Auslösen seines "Dumb Money Indicators" ausbleiben, bleibt er im Markt.

