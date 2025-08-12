SUSE wurde für Rancher Prime bewertet und aufgrund seiner umfassenden Vision und Umsetzungsfähigkeit im Leaders Quadrant positioniert

LUXEMBURG, Aug. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- SUSE®, ein weltweit führender Anbieter innovativer, offener und sicherer Lösungen für Unternehmen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen von Gartner®, Inc. mit SUSE Rancher Prime im Leaders Quadrant des "Magic Quadrant für Container-Management" positioniert wurde.

Ein Gartner Magic Quadrant stellt das Ergebnis einer Untersuchung eines bestimmten Marktes dar und bietet einen umfassenden Überblick über die relative Position der Marktkonkurrenten. Laut Gartner sind Leader Anbieter, die ihre aktuelle Vision gut umsetzen und strategisch gut für die Zukunft aufgestellt sind.

"Ich bin überzeugt, dass die Auszeichnung von SUSE als 'Leader' im Gartner® Magic Quadrant für Container-Management unser unermüdliches Engagement für Innovation, effektive Umsetzung und die Schaffung greifbarer Vorteile für unsere Kunden unterstreicht", so Peter Smails, SVP, General Manager, Cloud Native bei SUSE. "Ich glaube, dass diese Errungenschaft unsere Vision und das Vertrauen, das Unternehmen in uns setzen, bestätigt. SUSE ermöglicht einen konsistenten und sicheren Betrieb in Edge-, Cloud- und Rechenzentrumsumgebungen. Unser Engagement, Kunden Auswahl und Flexibilität zu bieten, zeichnet SUSE Rancher Prime aus. Mit der Weiterentwicklung des Cloud-nativen Marktes sind moderne, offene und sichere Lösungen wichtiger denn je."

Führungskräfte zeichnen sich dadurch aus, dass sie einen Service anbieten, der für eine strategische Einführung geeignet ist, und einen ehrgeizigen Fahrplan haben. Sie können für eine Vielzahl von Anwendungsfällen eingesetzt werden, sind jedoch nicht in allen Bereichen gleichermaßen leistungsstark, nicht unbedingt die besten Anbieter für einen bestimmten Bedarf und für manche Anwendungsfälle möglicherweise überhaupt nicht geeignet. Die Marktführer verfügen über einen beachtlichen Marktanteil und viele Referenzkunden.

Die SUSE Rancher Prime-Plattform zeichnet sich als umfassende Lösung aus, die Unternehmen beispiellose Freiheit und Kontrolle über ihre Umgebungen bietet. SUSE Rancher Prime bietet eine Reihe wichtiger Tools für den Aufbau von Plattformen.

Die Vision von SUSE für eine Cloud-native hyperkonvergente Infrastruktur wird in seinem SUSE Virtualization-Angebot deutlich. Das Unternehmen ist außerdem Vorreiter bei der Verwaltung heterogener Kubernetes-Distributionen und der Bereitstellung von Kubernetes am Edge, einschließlich K3s. Die Position von SUSE im Open-Source-Ökosystem bietet zunehmend Möglichkeiten, auf wachsende geopolitische Bedenken einzugehen.

Was bedeutet das für Kunden?

Die Child Rescue Coalition (CRC), eine gemeinnützige Organisation mit dem Ziel, Kinder weltweit zu schützen, skaliert ihre missionskritische Plattform mit SUSE Rancher Prime.

"Die Auszeichnung von SUSE im Gartner Magic Quadrant kommt für die Child Rescue Coalition nicht überraschend. "SUSE bietet eine sichere, skalierbare und flexible Cloud-native Infrastruktur, die sich vom Kern bis zum Rand erstreckt und sich an seiner umfassenden Vision orientiert", so Roberto Machorro, Senior Software Developer bei CRC. "SUSE ist ein wichtiger Partner für unseren Erfolg, und SUSE Rancher Prime hilft unserem schlanken Team, die operative Ausfallsicherheit zu verbessern und gleichzeitig unsere Wirkung zu maximieren."

Weitere Informationen finden Sie im offiziellen News-Blogoder im vollständigen Gartner-Bericht.

Haftungsausschluss von Gartner:

Gartner, Magic Quadrant für Container-Management, von Dennis Smith, Wataru Katsurashima, Tony Iams, Lucas Albuquerque, Michael Warrilow, Stephanie Bauman, 6. August 2025

GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und anderen Ländern. MAGIC QUADRANT ist eine eingetragene Marke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Gartner fördert keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Forschungspublikationen aufgeführt sind, und rät Technologieanwendern nicht, nur diejenigen Anbieter auszuwählen, die die höchsten Bewertungen oder andere Bezeichnungen erhalten haben. Gartners Forschungspublikationen spiegeln die Meinungen der Forschungsorganisation von Gartner wider und sind nicht als Tatsachenbehauptungen anzusehen. Gartner schließt jegliche ausdrückliche als auch stillschweigende Gewährleistung hinsichtlich dieser Analyse aus und übernimmt keinerlei Garantie hinsichtlich der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über SUSE

SUSE ist ein weltweit führender Anbieter innovativer, zuverlässiger und sicherer Open-Source-Lösungen für Unternehmen, darunter SUSE® Linux Suite, SUSE® Rancher Suite, SUSE® Edge Suite und SUSE® AI Suite. Mehr als 60 % der Fortune 500-Unternehmen vertrauen bei ihren geschäftskritischen Workloads auf SUSE und können so überall innovativ sein - vom Rechenzentrum über die Cloud bis hin zum Edge und darüber hinaus. SUSE bringt das "Open" zurück in Open Source und arbeitet mit Partnern und Communities zusammen, um Kunden die Flexibilität zu geben, die Herausforderungen der Innovation von heute zu meistern, und ihnen die Freiheit zu bieten, ihre Strategien und Lösungen von morgen weiterzuentwickeln. Weitere Informationen finden Sie unter www.suse.com.

