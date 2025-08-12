Yorktel, ein AV-Systemintegrator und Anbieter von Managed Services mit Sitz in New Jersey, gab heute bekannt, dass es eine Vereinbarung mit Kinly, einem globalen Unternehmen für AV- und UCC-Integration mit Hauptsitz in Amsterdam, unterzeichnet hat. Ziel der Fusion ist es, die beiden Unternehmen zu einem führenden Anbieter von Workplace Experience und Collaboration mit einer beispiellosen Reichweite zusammenzuführen. Dieser strategische Merger wird das globale Wachstum signifikant beschleunigen und die Integration von Systemen der nächsten Generation mit einer größeren Talentbasis und einem umfangreicheren Portfolio an verwalteten Dienstleistungen und Technologieangeboten erweitern.

Durch die Integration des Geschäftsbetriebs, der Belegschaft und des Kundenstamms von Kinly wird Yorktel noch besser auf die sich wandelnden Bedürfnisse von Unternehmen und Kunden des öffentlichen Sektors eingehen und ein erstklassiges Kundenerlebnis auf der ganzen Welt bieten können. Die geplante Integration, die auf sich ergänzenden Kulturen und einem gemeinsamen Engagement für exzellenten Service aufbaut, stärkt die Position von Yorktel als zuverlässigem Partner bei der Transformation hin zu digitalen Arbeitsplätzen und stellt den Kunden von Kinly weltweit außerdem zusätzliche Fähigkeiten und Kapazitäten zur Verfügung.

"Diese Übernahme ist ein bewusster Schritt nach vorne, um gezielt zu wachsen. Außerdem ist sie ein gutes Beispiel dafür, was noch alles auf uns zukommen kann, wenn wir unsere Strategie weiterverfolgen und unseren globalen Kunden fortschrittliche Lösungen anbieten", sagte Ken Scaturro, CEO von Yorktel. "Wir sind fest entschlossen, bei der nächsten Welle der agenturgestützten Transformation eine führende Rolle zu übernehmen, indem wir Arbeitsabläufe vereinfachen, die Komplexität reduzieren und Unternehmen in die Lage versetzen, intelligenter zu arbeiten und gleichzeitig das Kundenerlebnis zu verbessern."

"Die Fusion mit Yorktel leitet ein spannendes neues Kapitel für unser Team und unsere Kunden ein", sagte Tom Martin, CEO von Kinly. "Unsere Organisationen passen in Bezug auf Werte, Strategie und einen unerbittlichen Fokus auf die Bereitstellung außergewöhnlicher Ergebnisse für unsere Kunden perfekt zueinander. Gemeinsam werden wir Innovationen vorantreiben, unseren Mitarbeitern und Partnern großartige Möglichkeiten eröffnen und in einem sich schnell verändernden Markt für Zusammenarbeit noch mehr Wert schöpfen."

Gemeinsam wird das fusionierte Unternehmen über 2.500 Kunden mittels 27 Standorten weltweit betreuen und mehr als 1.600 Mitarbeiter beschäftigen, darunter 900+ akkreditierte Branchenspezialisten. Diese erweiterte Kapazität bietet die Möglichkeit, wirklich globale Managed Services anzubieten, angefangen bei Vor-Ort-Support und proaktiver Überwachung bis hin zu Remote-Management, Cloud-Voice und AV-Lebenszyklus-Services und das mit mehr Konsistenz, größerer Kapazität und höherer Geschwindigkeit. Die Kunden werden von einer breiteren geografischen Abdeckung, einheitlichen Serviceabläufen und einem erweiterten Portfolio von AV-, UCC- und UCaaS-Lösungen profitieren, die alle von einer Verpflichtung zu ISO-zertifizierten Sicherheitspraktiken flankiert werden.

"Wir sind stolz darauf, die Fusion von Yorktel und Kinly zu unterstützen, die es beiden Unternehmen ermöglichen wird, durch ihr gemeinsames Angebot im sich ständig weiterentwickelnden AV-Bereich für ihre Kunden noch relevanter und wertvoller zu werden", sagte Carlo Padovano, Partner bei OEP. "Die skalierte nordamerikanische und globale Präsenz von Yorktel wird durch die ausgedehnte Basis von Kinly in Europa perfekt ergänzt. In Kombination mit ihren gemeinsamen Fähigkeiten im asiatisch-pazifischen Raum entsteht so ein unübertroffenes globales Angebot", fügte Otavio Birman, Principal bei OEP, hinzu.

Die Transaktion unterliegt den üblichen behördlichen und sonstigen Genehmigungen.

Über Yorktel

Yorktel verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Unterstützung von Fortune-Global-1000-Unternehmen und hochrangigen Regierungsbehörden und ist ein zuverlässiger globaler Systemintegrator und Anbieter von Managed Services. Als einer der Pioniere im Bereich Managed Services in der Videokommunikationsbranche bieten wir KI-gesteuerte Technologie-Lösungen für die Zusammenarbeit, globale Integration der nächsten Generation und ganzheitliche Managed Services, um digitale Arbeitsplätze zu transformieren, den Technologiebestand zu optimieren, die Produktivität zu maximieren und Kosten zu senken. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.yorktel.com.

Über Kinly

Kinly ist ein führender AV- und UCC-Systemintegrator und der größte in Europa. Kinly blickt auf über 25 Jahre Erfahrung zurück und ist mit 19 Niederlassungen in den Regionen EMEA, USA und APAC international vertreten.

Kinly hat sich auf komplexe AV-Integration, UCC, Unternehmenskommunikation, Workspace Management, Events und Managed Services spezialisiert. Ob kleine Installationen oder globale digitale Transformationen: Kinly arbeitet mit den größten Unternehmen der Welt zusammen, um deren Ambitionen rund um ihre Arbeitsplätze mit einem einzigartigen und konkurrenzlosen Service zu verwirklichen, der auf den Grundpfeilern Innovation, Sicherheit und Qualität sowie einem Engagement für verantwortungsvoll gestaltete Lösungen beruht. www.kinly.com

Über One Equity Partners

One Equity Partners ("OEP") ist ein mittelständisches Private-Equity-Unternehmen, dessen Schwerpunkt auf den Sektoren Industrie, Gesundheitswesen und Technologie in Nordamerika und Europa liegt. Das Unternehmen möchte marktführende Unternehmen aufbauen, indem es transformative Unternehmenszusammenschlüsse identifiziert und realisiert. OEP ist ein renommierter Partner mit einem differenzierten Investitionsprozess, einem vielseitigen und hochqualifizierten Führungsteam und einer etablierten Erfolgsbilanz, die langfristige Werte für seine Partner schafft. Seit 2001 hat das Unternehmen weltweit mehr als 400 Transaktionen abgeschlossen. OEP wurde 2001 gegründet und im Jahr 2015 aus JP Morgan ausgegliedert. Das Unternehmen unterhält Büros in New York, Chicago, Frankfurt und Amsterdam. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.oneequity.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250811075737/de/

Contacts:

Medien

Thomas Zadvydas

646-502-3538

tzadvydas@stantonprm.com