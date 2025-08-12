Anzeige
Mehr »
Dienstag, 12.08.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Diese Aktie liegt in der Turbo-Zone - und könnte der Gold-Gewinner 2025/26 werden!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 873773 | ISIN: US8606301021 | Ticker-Symbol: 2SI
Tradegate
11.08.25 | 16:00
97,00 Euro
+1,04 % +1,00
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
S&P MidCap 400
1-Jahres-Chart
STIFEL FINANCIAL CORP Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
STIFEL FINANCIAL CORP 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
97,5098,0018:14
97,5098,0018:15
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
STIFEL FINANCIAL
STIFEL FINANCIAL CORP Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
STIFEL FINANCIAL CORP97,00+1,04 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.