© Foto: Richard Drew - picture alliance / ASSOCIATED PRESSAn der Wall Street herrscht Feierlaune - doch die Investmentbank Stifel sieht ein Risiko, das die Stimmung schneller kippen lassen könnte, als vielen lieb ist. Die Investmentbank Stifel warnt vor einem abrupten Ende der aktuellen Börseneuphorie. Die Strategen Barry Bannister und Thomas Carroll erwarten für das zweite Halbjahr 2025 eine "plötzliche Konjunkturabkühlung", die den S&P 500 um knapp 14 Prozent drücken könnte. Ihr Kursziel liegt bei 5.500 Punkten - eines der niedrigsten an der Wall Street.
