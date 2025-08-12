Neubrandenburg (ots) -Ein Blick ins Supermarktregal überrascht in diesen Tagen: Zwischen Grillsoßen und Limonade stapeln sich Lebkuchenherzen, Spekulatius und Dominosteine. Was früher erst im Herbst Einzug hielt, ist inzwischen fester Bestandteil des Spätsommerangebots. Der Grund: Weihnachtssüßigkeiten im August (https://www.saechsische.de/panorama/weihnachtssuessigkeiten-warum-gibt-es-bei-30-grad-schon-lebkuchen-und-spekulatius-LB5CMTRR3XG5EF2T6QRHVSLS5E.html) sind kein Fehlgriff, sondern kalkulierte Strategie.Viele Verbraucher verbinden mit Lebkuchen nicht nur den Advent, sondern auch Geborgenheit und Kindheitserinnerungen. Diese Emotionen funktionieren unabhängig von der Jahreszeit - und genau darauf setzen Hersteller und Händler. Hinzu kommt die praktische Seite: Das würzige Gebäck ist monatelang haltbar, wodurch sich Produktion und Verkauf problemlos vorziehen lassen.Besonders in touristisch geprägten Regionen sind Lebkuchen das ganze Jahr über gefragt. Internationale Gäste nutzen die Gelegenheit, ein Stück deutscher Weihnachtstradition (https://www.deutschland.de/de/topic/leben/wie-deutschland-weihnachten-feiert) als Souvenir mitzunehmen. Gleichzeitig dienen die warmen Monate vielen Bäckereien als Testphase: Neue Füllungen, exotische Gewürze oder kreative Formen können jetzt ausprobiert werden, bevor im Winter die Hauptsaison startet.Warum gibt es Weihnachtssüßigkeiten schon so früh?Diese Faktoren sorgen dafür:- Hohe Nachfrage von Kunden bereits Monate vor Weihnachten- Handelslogistik: Umstellung der Regale nach der Sommersaison- Längere Verkaufszeit sorgt für höheren Umsatz- Frühe Produktionszyklen: rechtzeitige Herstellung und Verteilung großer Mengen- Lange Haltbarkeit von Lebkuchen, Spekulatius & Co.- Emotionale Bindung: Weihnachtsduft funktioniert ganzjährigDer frühe Verkaufsstart von Weihnachtssüßigkeiten ist also eine Kombination aus Kundenwünschen und wirtschaftlichen Entscheidungen.Weihnachtsgeschenke schon jetzt vorbestellenWer möchte, kann auch bei den Geschenken schon vorsorgen. Bei der Präsentefee gibt es zum Beispiel weihnachtliche Präsentkörbe, Geschenkkörbe und Boxen (https://www.praesentefee.de/praesentkoerbe/weihnachten/) mit persönlichem Gruß und Zustellung zum Wunschtermin. Für jedes Budget ist etwas dabei. Das Angebot startet bei 19 EUR und geht mit Champagner bis 269 EUR. Natürlich sind hier auch zu anderen Anlässen passende Geschenksets erhältlich.Pressekontakt:Vivien Kornbergerinfo@praesentefee.deOriginal-Content von: Präsentefee, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180539/6095632