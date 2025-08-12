© Foto: UnsplashDie Citigroup sieht kein baldiges Ende des Börsenaufschwungs. Nach ihrer Ansicht gibt es gleich mehrere Gründe, warum die Rallye weitergehen könnte.Die Bank hat ihr Jahresendziel für den S&P 500 von 6.300 auf 6.600 Punkte angehoben. Das entspricht einem erwarteten Kursanstieg von rund 3 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs. Grundlage für die optimistischere Prognose sind erwartete Vorteile aus dem im Juli unterzeichneten US-Steuerpaket, starke Quartalsgewinne und eine verbesserte Einschätzung der Zölle. "Nach den Tiefständen des Liberation Day deuteten unsere Analysen damals darauf hin, dass die Zölle das Wachstum im laufenden Jahr im schlimmsten Fall auf nahezu null drücken würden", …Den vollständigen Artikel lesen ...
