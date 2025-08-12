Pacific Avenue Capital Partners ("Pacific Avenue") ist eine führende globale Private Equity Firm, die auf Ausgliederungen und andere komplexe Situationen im mittleren Marktsegment spezialisiert ist. Heute gab das Unternehmen die Schließung seines zweiten Fonds, Pacific Avenue Fund II, bei Kapitalzusagen in Höhe von mehr als $1,65 Milliarden bekannt. Darin inbegriffen ist ein Sidecar von mehr als €100 Millionen inbegriffen, der neben Fonds II für europäische Investitionsmöglichkeiten genutzt wird.

Fonds II und der europäische Sidecar wurden beide nach einer einzigen Schließung innerhalb von vier Monaten aufgebracht. Die Vehikel waren deutlich überzeichnet und waren sowohl bei neuen als auch bereits existierenden Investoren gefragt.

"Wir sind sehr dankbar für die starke Unterstützung und das Vertrauen seitens der bestehenden und neuen Investoren," sagte Chris Sznewajs, Gründer und Managing Partner von Pacific Avenue. "Die überwältigend hohe Nachfrage nach Fonds II und dem europäischen Sidecar ist ein Kompliment für unsere Strategie."

Pacific Avenue will global der bevorzugte Partner für Unternehmensausgliederungen, andere komplexe Herausforderungen und langfristigen Erfolg werden. Die Firma unterhält Büros in Los Angeles, Kalifornien, und Paris, Frankreich. Sie ist spezialisiert auf den Kauf von Unternehmen in hochwertigen, systemrelevanten Branchen, die mit operativen und strategischen Herausforderungen konfrontiert sind. Seit der Gründung hat Pacific Avenue sich den Ruf erworben, bei der Transformation eng mit Managementteams zusammenzuarbeiten. Die Firma verfügt über gründliches Fachwissen über M&A und Operationen, um dank der Restrukturierung neue Werte zu schaffen.

Sznewajs fügte hinzu: "Die erfolgreiche und effiziente Mittelbeschaffung ist ein Beweis für die Qualität des Pacific Avenue Teams. Wir sind erfolgreich, weil das Team diszipliniert unsere Strategie ausführt und enge Beziehungen mit den Verkäufern und Managementteams aufbaut. Wir freuen uns darauf, unsere Strategie auf weitere Möglichkeiten auszuweiten."

Zu den wichtigsten Investoren von Fonds II gehören unterschiedliche globale Institutionen, zum Beispiel öffentliche Pensionsfonds, Unternehmensberater, Stiftungen, Versicherungen, Fonds von Fonds und Familienbüros. Der Vorgänger, Pacific Avenue Fonds I, wurde im April 2023 bei Kapitalzusagen von mehr als $500 Millionen geschlossen.

Als exklusiver Berater für das Placement fungierte Lazard, als Rechtsberater Gotshal Manges LLP.

Über Pacific Avenue Capital Partners

Pacific Avenue Capital Partners ist eine global tätige Private Equity Firm mit Hauptsitz in Los Angeles und einem Büro in Paris, Frankreich. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Devestitionen und andere komplexe Situationen im Middle Market. Pacific Avenue bringt umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen M&A und Operationen mit. So kann die Firma komplexe Transaktionen managen und Mehrwert durch operative Verbesserungen, Kapitalinvestments und schnelleres Wachstum erzielen. Pacific Avenue arbeitet eng mit den jeweiligen Managementteams zusammen, um einen nachhaltigen und strategischen Wandel zu erzielen, damit Unternehmen ihr volles Potenzial entfalten. Pacific Avenue hatte am 31. Juli 2025 (basierend auf beim Closing von Fonds II und dem Sidecar präsentierten Q2-Pro-Forma-Bewertungen) $3,8 Milliarden Assets Under Management (AUM). Die Mitglieder des Teams von Pacific Avenue haben aggregiert mehr als 120 Transaktionen in den verschiedensten Branchen abgeschlossen, darunter mehr als 50 Ausgliederungen. Mehr Informationen finden Sie unter: www.pacificavenuecapital.com.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250812915782/de/

Contacts:

Mediakontakt:

Philip Nunes

Gregory FCA

pnunes@gregoryfca.com

Stephen Fishleigh

Gregory FCA

sfishleigh@gregoryfca.com