Die Anteile des Wechselrichterherstellers Enphase Energy handeln mit einem explosiven Long-Setup. Mit Blick auf den Chart ist hier allerdings Mut gefragt! Willkommen zum wallstreetONLINE-TrendFinder - Enphase Energy In den vergangenen zwei Jahren hatten Anlegerinnen und Anleger der zuvor gefeierten Solarbranche nur wenig zu lachen. Hohe Zinsen ließen viele kommerzielle Projekte finanziell unattraktiv werden und auch die private Nachfrage kam auf vielen Wachstumsmärkten unter Druck. Die Crashs der Anteile von Unternehmen wie SolarEdge und SMA Solar, aber auch Enphase Energy sind ein warnendes Beispiel dafür, was mit überhypten Branchen und ihren Vertretern geschehen kann, wenn sich die zuvor …
