Washington, DC / ACCESS Newswire / 12. August 2025 / Kalorama Group, ein führender Vermittler von Transaktionen zwischen Käufern und Verkäufern von IPv4-Adressblöcken, gab heute bekannt, dass sie in die Inc. 5000, die Liste der am schnellsten wachsenden privaten Unternehmen Amerikas im Jahr 2025, aufgenommen wurde. Kalorama Group belegte landesweit Platz 70, Platz drei im Großraum Washington D.C.-Maryland-Virginia und wurde dank ihres außergewöhnlichen Umsatzwachstums von 4.361 % zwischen 2021 und 2024 als das am schnellsten wachsende Unternehmen im District of Columbia eingestuft.

"Dieser Meilenstein ist ein Beleg für die umfassende Marktkompetenz unseres Teams und das Vertrauen unserer Kunden in unsere Fähigkeit, sich in einer hochspezialisierten Anlageklasse zu bewegen", so Josh Bourne, Gründer der Kalorama Group. "Wir haben uns einen Ruf für Transparenz, schnelle Umsetzung und regulatorisches Fachwissen aufgebaut - Eigenschaften, die für Unternehmen, die auf dem dynamischen, aber undurchsichtigen Markt für IPv4-Adressen zuverlässige Beratung suchen, von großer Bedeutung sind."

Kalorama Group hat sich als Marktführer auf dem globalen Markt für IPv4-Adressen etabliert und bietet Beratungsdienstleistungen, Transaktionsstrukturierung und Compliance-Unterstützung für Fortune-500-Unternehmen, Regierungsbehörden und Hochschuleinrichtungen, die häufig über überschüssige IPv4-Adressen im Wert von mehreren hundert Millionen Dollar verfügen. Das Unternehmen vermittelt die Adressen seiner Kunden an Unternehmen für künstliche Intelligenz und Cloud-Dienstleister sowie an andere Parteien, die diese grundlegenden Internetressourcen benötigen, um ihr Wachstum zu unterstützen.

Der Aufstieg des Unternehmens wurde durch die steigende Nachfrage nach IPv4-Adressen - unverzichtbare Bausteine des Internets, die jedes Gerät mit einem Netzwerk verbinden - angesichts der weltweiten Verzögerungen bei der Umstellung auf IPv6 sowie durch die zunehmende Komplexität der Vorschriften für die Übertragung von Internetnummernressourcen vorangetrieben. Seit ihrer Gründung im Jahr 2011 hat Kalorama den Verkauf von über 50 Millionen IPv4-Adressen im Wert von 1,6 Milliarden $ ermöglicht.

Die Inc. 5000-Liste stellt einen einzigartigen Blick auf die erfolgreichsten Unternehmen im dynamischsten Segment der amerikanischen Wirtschaft dar - unabhängige Unternehmen. Zu den früheren ausgezeichneten Unternehmen zählten Unternehmen wie Microsoft, Intuit, Under Armour und Patagonia.

"Die Aufnahme in die Top 100 der Inc. 5000 ist eine eindrucksvolle Bestätigung unsere Arbeit und die Partnerschaften, die wir aufgebaut haben", sagte Bourne. "Wir wachsen nicht nur schnell, sondern wir wachsen auch zielgerichtet und helfen unseren Kunden dabei, den Wert ihrer kritischen digitalen Infrastruktur zu erschließen und Kapazitäten für die am schnellsten wachsenden Technologiesegmente der Weltwirtschaft bereitzustellen.

Über Kalorama

Kalorama ist der führende IP-Berater und unterstützt Unternehmen weltweit bei ihren IPv4-Transaktionen. Kalorama verfügt über beispiellose Kenntnisse über die Lage des globalen IPv4-Marktes, und diese Kenntnisse verschaffen dem Unternehmen einen differenzierten und nuancierten Überblick über die verschiedenen Mikro- und Makrofaktoren, die dynamische Auswirkungen auf IPv4-Geschäfte haben.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte kalorama.com.

