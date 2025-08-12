Die von Shell Foundation ins Leben gerufene Initiative soll ein Netzwerk mit Ressourcen schaffen, das Gründer unterstützt, die in wichtigen Märkten im Süden der Welt nachhaltige Lösungen erstellen.

500 Global, eine der weltweit aktivsten Venture Capital Gesellschaften1, hat heute den Start ihres Sustainable Innovation Program bekannt gegeben. Diese Initiative soll Gründer unterstützen, die kommerziell tragbare Lösungen für Herausforderungen im Kontext mit Nachhaltigkeit im Süden der Welt entwickeln.

Das Sustainable Innovation Program basiert auf der Annahme, dass die nächste Welle globalen Wachstums von nachhaltigen, inklusiven Innovationen getrieben wird, die lokal verankert sind. Deshalb vereint es strategisches Kapital, multilaterale Partnerschaften und gründliches Fachwissen, damit Unternehmer Projekte ausbauen können, die sowohl rentabel sind als auch eine messbare Wirkung entfalten.

Ihr katalytischer Partner ist die Shell Foundation mit finanzieller Unterstützung der britischen Regierung im Rahmen von deren Transforming Energy Access (TEA)-Plattform und Catalysing Agriculture by Scaling Energy Ecosystems (CASEE)-Programm. Diese Partnerschaft ist die erste ihrer Art, die in menschliches Kapital in der Landwirtschaft, im Energiesektor, im Bauwesen und im Bereich Mobilität investiert.

"Durch unser Sustainable Innovation Program unterstützen wir kommerziell tragbare Lösungen für kritische Herausforderungen. Wir helfen Gründern, die Unternehmen aufbauen, die ihre Gemeinden stärken und die eine Wirkung erzielen. Unser Ziel ist es, diese Gründer zusammen mit unseren Partnern zu unterstützen. Wir möchten so inklusive, regenerative Gesellschaften schaffen, ausbauen und stützen, wahre Werte schaffen und neue Partnerschaften eingehen, die sowohl regionale als auch globale Ökosysteme zum Guten wandeln, sagte Dr. Alaa Murabit, Managing Partner, Sustainable Growth, 500 Global.

Die Initiative beginnt mit dem Sustainable Innovation Seed Accelerator in Nairobi -ein intensives, achtwöchiges Programm für afrikanische Startups in der frühen Gründungsphase. 500 Global wird die Teilnehmer durch Mentoren und ein globales Netzwerk von Partnern, Investoren und Betreibern unterstützen.

500 Global engagiert sich seit 2010 für die Entwicklung von Ökosystemen und fördert Gründer durch Entrepreneurship und entsprechende Bildungsprogramme. Tätigkeitsschwerpunkte sind Lateinamerika, Südostasien, der Nahe Osten und Nordafrika. Durch die Schaffung lokaler Infrastruktur können örtliche Herausforderungen gemeistert werden und diese Lösungen lassen sich häufig global anwenden. Sie haben in ihrem Portfolio bereits mehr als 140 Unternehmen gefördert, die in 27 Ländern positive Nachhaltigkeitseffekte erzielen.

Der Accelerator in Nairobi im Rahmen des Sustainable Innovation Program ist nur der Anfang. Die wahren Möglichkeiten sind die Mobilisierung von Kapital, das der Umsetzung der Mission dient, und die Entwicklung von Unternehmungen in entstehenden und aufstrebenden Ökosystemen im Süden des Globus, um so dauerhafte Wirkungen zu erzielen.

"Die Zusammenarbeit mit Investoren wie 500 Global ist für die Vision der Shell Foundation ein kritisches Ziel für die Implementierung sauberer Lösungen, die Millionen von Kunden in aufstrebenden Wirtschaftssystemen erreichen. Die Unterstützung und Verbreitung von nachhaltigen Technologien, die sich kommerziell tragen, steigert Einkommen und senkt für Millionen von unzureichend betreuten Kunden die Emissionen. Wir sind stolz darauf, bereits zeitig Partner für nachhaltige Innovationen zu sein, die hoffentlich ein Netzwerk im Süden des Globus bilden werden, sagte Jonathan Berman, CEO der Shell Foundation.

Erfahren Sie mehr über das Sustainable Innovation Program und welche anderen Städte in Planung sind: hier.

Bewerben Sie sich für den Sustainable Innovation Seed Accelerator in Nairobi: hier.

Über 500 Global

500 Global ist eine Venture Capital Gesellschaft für mehrere Stufen mit $2,3 Milliarden an Assets Under Management2 die in Gründer von schnell wachsenden Technologieunternehmen investiert. Der Fokus liegt auf Märkten, wo Technologie, Innovation und Kapital langfristige Werte schaffen und wirtschaftliches Wachstum sowie Entwicklung fördern. Wir arbeiten eng mit allen Stakeholdern zusammen und beraten Regierungen, wie sie am besten in sich entwickelnden Märkten Unternehmen stärken und wirtschaftliche Entwicklung unterstützen können. 500 Global hat mehr als 5.000 Gründer gefördert, die mehr als 3.000 Unternehmen in mehr als 80 Ländern vertreten. Wir haben in mehr als 35 Unternehmen mit einem Wert von mehr als $1 Milliarde investiert sowie in mehr als 160 Unternehmen (privat, öffentlich) mit einem Wert von mehr als $100 Millionen. Unser Team von mehr als 200 Mitgliedern ist in mehr als 30 Ländern aktiv. Sie bringen Erfahrung als Unternehmer, Investoren und Betreiber von einigen der weltweit führenden Technologieunternehmen mit.

Über Shell Foundation

Seit 25 Jahren hat Shell Foundation, eine in England und Wales registrierte gemeinnützige Stiftung, Kunden in die Lage versetzt, ihr Einkommen zu erhöhen und gleichzeitig die Emissionen zu senken. Die Foundation unterstützt Innovationen in ihrer frühen Phase; hilft den Besten von ihnen, Millionen von Menschen zu erreichen; und senkt das Risiko, indem die wirtschaftliche Tragfähigkeit nachgewiesen wird. In Asien und Afrika ermöglicht die Foundation im Wesentlichen drei Gruppen von Menschen einen stabilen Wohlstand: kleine Landwirte, Transporteure und Mikro-Unternehmer.

Hier finden Sie mehr Informationen: https://shellfoundation.org/

____________________ 1 Basierend auf PitchBook's 2024 Global League Tables. 2 KALKULATIONEN FÜR ASSETS UNDER MANAGEMENT (AUM) BASIEREN AUF INTERNEN SCHÄTZUNGEN VOM 30. JUNI 2025.

