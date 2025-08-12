Anzeige
WKN: 710000 | ISIN: DE0007100000 | Ticker-Symbol: MBG
Xetra
12.08.25 | 17:36
52,24 Euro
+1,01 % +0,52
Branche
Fahrzeuge
Aktienmarkt
DAX
EURO STOXX 50
Prime Standard
STOXX Europe 50
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
MERCEDES-BENZ GROUP AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
MERCEDES-BENZ GROUP AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
52,3652,5222:21
52,4052,5021:59
ratgeberGELD.at
12.08.2025 21:09 Uhr
453 Leser
Artikel bewerten:
(1)

Mercedes-Benz- Group - MBG: Bringt das neue Modell den Turnaround?

Fokus auf Luxus!

Mercedes-AMG CLE 53 4Matic+ Coupé: ein Meilenstein im Premiumsegment! Startet die Aktie jetzt durch?

Mercedes-Benz-Group (MBG) - ISIN DE0007100000

Rückblick: Mit einem Kursverlust von fast 14 Prozent spiegelt die Mercedes-Aktie die Krise der deutschen Automombilindstrie. Die Rückkehr auf die Oberseite der gleitendende Durchschnitte und der anschließende Rücksetzer mit Stabilisierung über den beiden EMAs dürfen trotzdem als charttechnische Hoffnungszeichen gewertet werden.

Mercedes-Aktie: Chart vom 12.08.2025, Kürzel: MBG Kurs: 52.30 EUR, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Die letzten drei Tageskerzen bilden eine schöne Seitwärtsrange, die als Startrampe für eine Aufwärtsbewegung genutzt werden könnte. Mit dem Kursziel beim letzten Pivot-Hoch kommen wir auf ein lukratives Chance-Risko-Verhältnis.

Mögliches bärisches Szenario

Die fundamentale Entwicklung ist natürlich nicht ermutigend, sodass ein weiterer Abverkauf denkbar ist. Bei der unteren gelben Linie, unter beiden EMAs sollten Trader das Weite suchen.

Meinung:

Der Stuttgarter Premiumhersteller konzentriert sich konsequent auf das gewinnträchtige Luxussegment. Der heute startende Verkauf des Mercedes-AMG CLE 53 4Matic+ Coupé markiert einen weiteren Meilenstein dieser strategischen Neuausrichtung auf hochmargige Fahrzeugklassen. Mit einem klaren Fokus kann der Weg aus der Krise gelingen. Nach Abschätzung aller Argumente kommen wir zu einer neutralen Einschätzung.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

  • Marktkapitalisierung: 26.95 Mrd. EUR
  • Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 124.87 Mio. EUR
  • Meine Meinung zu Mercedes Benz Group ist neutral.
  • Quellennachweis: https://www.stock-world.de/mercedes-benz-aktie-zukunftsweisende-ergebnisse/
  • Veröffentlichungsdatum: 12.08.2025
  • Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von

© 2025 ratgeberGELD.at
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.