Mercedes-Benz- Group - MBG: Bringt das neue Modell den Turnaround?

Fokus auf Luxus!

Mercedes-AMG CLE 53 4Matic+ Coupé: ein Meilenstein im Premiumsegment! Startet die Aktie jetzt durch?

Mercedes-Benz-Group (MBG) - ISIN DE0007100000

Rückblick: Mit einem Kursverlust von fast 14 Prozent spiegelt die Mercedes-Aktie die Krise der deutschen Automombilindstrie. Die Rückkehr auf die Oberseite der gleitendende Durchschnitte und der anschließende Rücksetzer mit Stabilisierung über den beiden EMAs dürfen trotzdem als charttechnische Hoffnungszeichen gewertet werden.

Mercedes-Aktie: Chart vom 12.08.2025, Kürzel: MBG Kurs: 52.30 EUR, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Die letzten drei Tageskerzen bilden eine schöne Seitwärtsrange, die als Startrampe für eine Aufwärtsbewegung genutzt werden könnte. Mit dem Kursziel beim letzten Pivot-Hoch kommen wir auf ein lukratives Chance-Risko-Verhältnis.

Mögliches bärisches Szenario

Die fundamentale Entwicklung ist natürlich nicht ermutigend, sodass ein weiterer Abverkauf denkbar ist. Bei der unteren gelben Linie, unter beiden EMAs sollten Trader das Weite suchen.

Meinung:

Der Stuttgarter Premiumhersteller konzentriert sich konsequent auf das gewinnträchtige Luxussegment. Der heute startende Verkauf des Mercedes-AMG CLE 53 4Matic+ Coupé markiert einen weiteren Meilenstein dieser strategischen Neuausrichtung auf hochmargige Fahrzeugklassen. Mit einem klaren Fokus kann der Weg aus der Krise gelingen. Nach Abschätzung aller Argumente kommen wir zu einer neutralen Einschätzung.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 26.95 Mrd. EUR

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 124.87 Mio. EUR

Meine Meinung zu Mercedes Benz Group ist neutral.

Quellennachweis: https://www.stock-world.de/mercedes-benz-aktie-zukunftsweisende-ergebnisse/

Veröffentlichungsdatum: 12.08.2025

Autor: Thomas Canali

