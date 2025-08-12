Bei der WWDC 2025 hatte Apple eine Funktion für Übersetzungen in Echtzeit vorgestellt. Diese schien aber auf Facetime, Anrufe und iMessage beschränkt. Wie ein Bild in der neuen iOS-26-Beta zeigt, dürften aber auch Airpods eine Live-Übersetzung bekommen. Anfang Juni 2025 hatte Apple im Rahmen der WWDC-Keynote neue Funktionen für seine Airpods-Serien 4 sowie Pro 2 vorgestellt. So soll etwa an der Audioqualität geschraubt worden sein. Für die Airpods-Mikrofone ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n