Boston (ots/PRNewswire) -Die The RepTrak Company, weltweit führender Anbieter von Reputationsinformationen, gibt mit Stolz die Ernennung von Thierry D'Hers und Catherine Hernandez-Blades zu Mitgliedern ihres Board of Directors bekannt. Diese strategischen Ernennungen unterstreichen das Engagement von RepTrak, sein Angebot im Bereich Reputationsmanagement mit modernsten Technologien, KI-gestützten Erkenntnissen und Produktinnovationen auszubauen.Thierry D'HersThierry D'Hers verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in den Bereichen Produktinnovation, technische Leitung und Beratung. Er ist vor allem für seine grundlegende Rolle bei Tableau bekannt, wo er dazu beitrug, die Datenvisualisierungsplattform PowerBI des Unternehmens zu einem weltweit führenden Anbieter von Business Intelligence auszubauen. Zuletzt war er als Chief Product & Engineering Officer bei Vivun tätig. D'Hers hat außerdem mehrere Technologieunternehmen beraten, darunter Pigment, Radar, Indico Labs und Headwaters Economics, und dabei strategische Positionen sowohl in unternehmensorientierten als auch in missionsorientierten Technologieunternehmen bekleidet."RepTrak befindet sich in einer einzigartigen Position an der Schnittstelle zwischen Technologie, Daten und Vertrauen", so D'Hers. "Ich freue mich sehr, dem Vorstand in einer Zeit beizutreten, in der Innovation und KI die Art und Weise verändern, wie Unternehmen die Wahrnehmung ihrer Stakeholder steuern. Ich freue mich darauf, zum Wachstum der weltweit leistungsstärksten Reputationsinformationsplattform beizutragen."Catherine Hernandez-BladesCatherine Hernandez-Blades verfügt über eine beeindruckende Erfolgsbilanz in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Verteidigung, Luft- und Raumfahrt, Technologie und Regierung. Derzeit ist sie als unabhängige Verwaltungsratsmitglied bei CoreCivic, Inc. tätig, wo sie Mitglied des Nominierungs- und Governance- sowie des Risikoausschusses ist.Zuvor hatte sie Führungspositionen in drei Fortune-500-Unternehmen inne: Chief Marketing and Communications Officer bei SAIC, Aflac und Flex. Darüber hinaus ist sie EMMY®-Preisträgerin, Cannes Lions-Preisträgerin, Forbes Top 50 Global CMO und die erste und einzige amerikanische Preisträgerin der Relations 4 the Future-Medaille in Davos."Da ich seit über einem Jahrzehnt in mehreren Fortune-500-Unternehmen auf die Produkte und Dienstleistungen von RepTrak vertraue, kann ich mich persönlich für den immensen Wert der Plattform verbürgen. Sie quantifiziert nicht nur die geschäftlichen Auswirkungen der Teams, sondern spielt auch eine entscheidende Rolle bei strategischen Entscheidungen - und erstreckt ihren Einfluss damit auf die gesamte Führungsetage und den Vorstand. Ich bin besonders gespannt auf die innovativen neuen Produkte, die derzeit entwickelt werden, und freue mich sehr, dem Vorstand von RepTrak beizutreten."Weiterentwicklung von Produkten und PlattformenDiese Ernennungen spiegeln eine bewusste Entscheidung wider, die Entwicklung der kürzlich eingeführten Plattform Compass von RepTrak zu beschleunigen und das Know-how in den Bereichen Technologie, Produkt, Governance und Kommunikation zu vertiefen. D'Hers und Hernandez-Blades bringen Stärken mit, die RepTrak durch die nächste Phase des Wachstums und der Innovation führen werden."Thierry und Catherine bringen unterschiedliche und perfekt aufeinander abgestimmte Fachkenntnisse in RepTrak ein. Thierrys Führungskompetenz in den Bereichen Produktentwicklung und KI, gepaart mit Catherines weltweitem Ruf als Führungskraft, ihren Kenntnissen im Bereich Governance und ihrem ESG-Know-how, versetzen uns in die Lage, unseren Kunden mit präziseren Informationen, tieferem Vertrauen und größerem Mehrwert als je zuvor zu dienen. Wir sind stolz darauf, beide im Vorstand willkommen zu heißen", so Mark Sonders, CEO von The RepTrak Company.Informationen über The RepTrak CompanyDie The RepTrak Company ist der weltweit führende Anbieter von Reputationsdaten und -einblicken, der Unternehmen dabei hilft, Reputationsdaten zu nutzen, um sich Wettbewerbsvorteile zu sichern. Die prädiktiven Erkenntnisse von RepTrak ermöglichen es den Abonnenten, den Geschäftswert zu sichern, den ROI zu optimieren und ihren positiven Einfluss auf die Gesellschaft zu verstärken. RepTrak kombiniert fortschrittliche Metriken mit engagierten Reputationsberatern und liefert umsetzbare Analysen, die Unternehmensziele mit der Stimmung der Stakeholder in globalen Märkten und verschiedenen Branchen in Einklang bringen.The RepTrak Company wurde 2004 gegründet und besitzt die weltweit größte Reputations-Benchmarking-Datenbank, in der jährlich über 1 Million Unternehmensbewertungen gesammelt werden, die von Geschäftsführern, Vorständen und Führungskräften in mehr als 60 Ländern weltweit genutzt werden.Weitere Informationen finden Sie unter www.reptrak.com.Informationen zum RepTrak CompassCompass ist die einzige wirklich integrierte globale Lösung für Reputationsmanagement, die die erstklassige globale Beratungskompetenz von RepTrak mit KI-gestützter Navigation kombiniert. Compass wurde für das dynamische Umfeld heutiger Stakeholder entwickelt und ermöglicht es Führungskräften, sich von der Messung der Reputation hin zu ihrer aktiven Gestaltung zu bewegen.RepTrak lädt Führungskräfte aus den Bereichen Kommunikation, Unternehmensangelegenheiten, Markenführung und Reputationsmanagement weltweit ein, Compass kennenzulernen und zu erfahren, wie sie damit ihre Reputation nicht nur dokumentieren, sondern aktiv gestalten können.Um mehr über Compass zu erfahren, besuchen Sie bitte https://www.reptrak.com/compassLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2748934/RepTrak_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/reptrak-ernennt-thierry-dhers-und-catherine-hernandez-blades-zu-mitgliedern-des-board-of-directors-302528200.htmlPressekontakt:Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Bianca Martucci-Fink,Director of Global Content Marketing bei RepTrak: bmartucci-fink@reptrak.comOriginal-Content von: RepTrak, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179220/6095680