Das neue Xsolla SDK für Unity ermöglicht Entwicklern den Verkauf und die Skalierung von Spielen mit vollständiger Kontrolle über ihre Einnahmen

Xsolla, ein globales Handelsunternehmen, das Entwickler bei der Einführung, dem Wachstum und der Monetarisierung ihrer Spiele unterstützt, gibt heute die Einführung eines SDK für Unity bekannt, das die Monetarisierungsmöglichkeiten für Entwickler, die die Unity-Engine verwenden, erweitert. Dieses neue SDK ist Teil der fortlaufenden Mission von Xsolla, ohne komplexe Backend-Arbeiten Möglichkeiten für direkte Einnahmen von Verbrauchern auf allen Plattformen Mobilgeräten, PCs und im Internet zu erschließen.

Unabhängig davon, ob sie einen mobilen Titel, ein PC-Spiel oder ein browserbasiertes Spiel entwickeln, können Unity-Entwickler nun Zahlungen integrieren, In-Game-Käufe ermöglichen und benutzerdefinierte Storefronts erstellen, ohne auf geschlossene Plattformen angewiesen zu sein. Dank der schnellen Markteinführung können Entwickler vom ersten Tag an direkt an ihre Spieler verkaufen und einen größeren Teil ihrer Einnahmen behalten, während sie die volle Kontrolle über den Checkout-Prozess, die Spielerdaten und die Monetarisierungsstrategie behalten.

Zu den wichtigsten Vorteilen des Xsolla SDK für Unity gehören:

Einfache Unity-Integration : Nahtlose Integration von Zahlungen, Webshop und anderen Direktvertriebslösungen in Unity-Projekte mit breiter Versionskompatibilität.

: Nahtlose Integration von Zahlungen, Webshop und anderen Direktvertriebslösungen in Unity-Projekte mit breiter Versionskompatibilität. Plattformübergreifende Verfügbarkeit : Unterstützt die Monetarisierung auf iOS, Android, PC und im Web mit einem einheitlichen SDK.

: Unterstützt die Monetarisierung auf iOS, Android, PC und im Web mit einem einheitlichen SDK. Lokalisierte Checkout-Erlebnisse : Bietet über 1.000 Zahlungsmethoden in mehr als 200 Regionen in einem für Mobilgeräte optimierten Ablauf und integrierter Betrugsbekämpfung, wodurch komplexe Aufgaben im Kundensupport, bei Rückbuchungen und in der Steuerverwaltung entfallen.

: Bietet über 1.000 Zahlungsmethoden in mehr als 200 Regionen in einem für Mobilgeräte optimierten Ablauf und integrierter Betrugsbekämpfung, wodurch komplexe Aufgaben im Kundensupport, bei Rückbuchungen und in der Steuerverwaltung entfallen. Flexible Monetarisierungsmodelle : Ermöglicht IAPs, Bundles, personalisierte Kaufabläufe und Abonnements innerhalb des SDK.

: Ermöglicht IAPs, Bundles, personalisierte Kaufabläufe und Abonnements innerhalb des SDK. Entwicklerrechte : Bietet volle Kontrolle über Preise, Angebote und Kundenbeziehungen ohne Plattformbeschränkungen.

: Bietet volle Kontrolle über Preise, Angebote und Kundenbeziehungen ohne Plattformbeschränkungen. Schnelle globale Markteinführung: Ermöglicht eine schnelle Bereitstellung auf globalen Märkten mit minimalem Aufwand.

"Unity-Entwickler erweitern jeden Tag die Grenzen der Kreativität und verdienen die gleiche Freiheit, wenn es um die Monetarisierung geht", so Chris Hewish, President, Communication Strategy bei Xsolla. "Mit unserem neuen SDK können Entwickler Spieler direkt erreichen, mehr Umsatz erzielen und zu ihren eigenen Bedingungen arbeiten, ohne auf Flexibilität oder globale Reichweite verzichten zu müssen."

Die Einführung des Xsolla SDK Unity unterstreicht das Engagement von Xsolla, Entwicklern flexible, skalierbare und effiziente Monetarisierungslösungen an die Hand zu geben, unabhängig davon, ob sie auf Mobilgeräten, PCs, im Web oder plattformübergreifend veröffentlichen.

Um auf das neue Xsolla SDK für Unity zuzugreifen, besuchen Sie: https://developers.xsolla.com/sdk/unity/. Weitere Informationen zum Xsolla SDK für Unity finden Sie unter https://xsolla.com/unity.

Eine vollständige Liste der Verbesserungen und Entwicklertools finden Sie unter: https://xsolla.com/release-notes/august-2025xsolla-unity-sdk.

Über Xsolla

Xsolla ist ein globales Handelsunternehmen mit robusten Tools und Dienstleistungen, die Entwicklern helfen, die Herausforderungen der Videospielbranche zu meistern. Von Indie- bis hin zu AAA-Unternehmen arbeiten viele Firmen mit Xsolla zusammen, um ihre Spiele zu finanzieren, zu vertreiben, zu vermarkten und zu monetarisieren. Ausgehend von seiner Überzeugung, dass Videospiele eine große Zukunft haben, hat sich Xsolla der Mission verschrieben, Chancen zusammenzubringen und Entwicklern kontinuierlich neue Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Xsolla hat seinen Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, und ist als Merchant of Record tätig. Das Unternehmen hat bereits über 1.500 Spieleentwicklern dabei geholfen, mehr Spieler zu erreichen und ihr Geschäft weltweit auszubauen. Mit mehr Wegen zum Gewinn und mehr Möglichkeiten zum Erfolg haben Entwickler alles, was sie brauchen, um das Spiel zu genießen.

Weitere Informationen finden Sie unter xsolla.com.

