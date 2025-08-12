DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,5% auf 24.138 Pkt - Springer Nature und Patrizia fest

DOW JONES--Im Windschatten der US-Börsen ist es am Dienstag im nachbörslichen Handel mit den Kursen leicht nach oben gegangen.

Patrizia wurden am Abend 3,5 Prozent höher gestellt, nachdem der Immobilieninvestor bei der Vorlage von Zahlen zum ersten Halbjahr seine Jahresprognose bekräftigt hatte.

Springer Nature verbesserten sich um 6,3 Prozent. Der Wissenschaftsverlag hatte nach einem starken ersten Halbjahr die Jahresprognose angehoben.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 24.138 24.025 +0,5 ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 12, 2025 16:29 ET (20:29 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.