Chilenische Astronom:innen haben mit dem Alma-Teleskop in der Nachbargalaxie NGC 4945 ein mysteriöses Objekt entdeckt, das außergewöhnlich hell strahlt - und in keine bekannte Kategorie zu passen scheint. Worum handelt es sich bei Punctum? In elf Millionen Lichtjahren Entfernung von der Erde befindet sich eine der Milchstraße sehr ähnliche Spiralgalaxie: NGC 4945. In ihrem Zentrum verbirgt sich ein supermassereiches Schwarzes Loch, das deutlich aktiver ...Den vollständigen Artikel lesen ...
