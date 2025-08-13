Einheitliche Commerce-Tools jetzt für Windows Stores, Epic Games Store, Discord, Pley und das Web verfügbar neue Umsatzmöglichkeiten für Spieleentwickler

Xsolla, ein globales Handelsunternehmen, das Entwickler bei der Veröffentlichung, dem Wachstum und der Monetarisierung ihrer Spiele unterstützt, gibt heute eine erhebliche Erweiterung seiner Plattform-Support-Funktionen bekannt und festigt damit seine Position als führender Anbieter von plattformübergreifenden Monetarisierungslösungen für Entwickler. Mit den neuesten SDKs für Windows Stores und den Epic Games Store, einer neuen strategischen Partnerschaft mit Pley und der Einführung des Xsolla Discord Bot können Entwickler nun sichere und optimierte Handelslösungen für PC, Mobilgeräte, Web und Community-Plattformen implementieren.

Wichtige Plattform-Erweiterungen jetzt für Entwickler verfügbar:

SDK für Windows Stores



PC-Entwickler können über das Xsolla SDK für Windows Stores auf flexible Monetarisierungstools zugreifen, die nahtlose Checkout-Abläufe und plattformübergreifende SKU-Synchronisierung für Multiplattform-Titel bieten, die auf Windows in verschiedenen Spielestores verfügbar sind. Die Einrichtung ist optimiert und umfasst einen integrierten Zugriff auf die Pay Station und die Anmeldung sowie eine optionale Integration in den Webshop und den Kaufbutton. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte: https://xsolla.com/windows-stores.

SDK für Epic Game Store



PC- und Mobile-Entwickler können mit dem SDK von Xsolla für den Epic Games Store nahtlos skalieren, indem sie direkt an die Verbraucher gehen. Das SDK ermöglicht eine reibungslose Integration, doppelte Abrechnungsoptionen für Mobilgeräte, synchronisierte Bestände, lokalisierte native Checkout-Erlebnisse und integrierte Unterstützung für Abonnements, wiederkehrende Abrechnungen, den Kaufbutton und den Webshop. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte: https://xsolla.com/epic-games-store.

Xsolla Discord Bot: Conversational Commerce



Entwickler können nun den Handel direkt in Discord aktivieren und durch die Integration eines Webshops Konversationen in Verkaufschancen verwandeln. Mit dem Xsolla Discord Bot können Studios Produkte präsentieren, Werbeaktionen und zielorientierte Anreize anbieten und digitale Güter über Echtzeitnachrichten und Serverkanäle verkaufen. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte: https://xsolla.com/discord-bot.

Pley-Partnerschaft: Bringen Sie Ihr Unity-Spiel nahtlos ins Internet



Mobile Entwickler können nun mit minimalem Aufwand webbasierte Versionen ihrer Spiele veröffentlichen. Dies ermöglicht die Partnerschaft zwischen Xsolla und Pley, die die cloudbasierte Toolchain von Pley für Unity-Spiele mit der globalen Zahlungsinfrastruktur von Xsolla kombiniert, um neue Einnahmequellen zu erschließen, Strategien zu diversifizieren und eine direktere Verbindung zu den Spielern herzustellen.

"Die Zukunft des Spielemarktes ist direkt, plattformübergreifend und spielerorientiert. Unser Ziel ist es, Entwicklern die Freiheit zu geben, ihre Spiele nach ihren eigenen Vorstellungen auf jeder Plattform, jedem Kanal und überall auf der Welt zu monetarisieren", so Chris Hewish, President von Xsolla. "Diese Plattform-Erweiterung hält dieses Versprechen mit optimierten Commerce-Tools, die Komplexität beseitigen und skalierbares Wachstum ermöglichen."

Diese Initiative ist ein weiterer Meilenstein in der fortlaufenden Mission von Xsolla, den Handel mit Spielen zu demokratisieren. Da die Plattformregeln immer strenger werden und die Spielerreisen immer komplexer werden, geht Xsolla weiterhin auf die Entwickler ein und ermöglicht ihnen, ihre Spiele nach ihren eigenen Vorstellungen weiterzuentwickeln.

Eine vollständige Liste der Erweiterungen und Entwicklertools finden Sie unter: https://xsolla.com/release-notes/august-2025platform-solutions

Über Xsolla

Xsolla ist ein globales Handelsunternehmen mit robusten Tools und Dienstleistungen, die Entwicklern helfen, die Herausforderungen der Videospielbranche zu meistern. Von Indie- bis hin zu AAA-Unternehmen arbeiten viele Firmen mit Xsolla zusammen, um ihre Spiele zu finanzieren, zu vertreiben, zu vermarkten und zu monetarisieren. Ausgehend von seiner Überzeugung, dass Videospiele eine große Zukunft haben, hat sich Xsolla der Mission verschrieben, Chancen zusammenzubringen und Entwicklern kontinuierlich neue Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Xsolla hat seinen Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, und ist als Merchant of Record tätig. Das Unternehmen hat bereits über 1.500 Spieleentwicklern dabei geholfen, mehr Spieler zu erreichen und ihr Geschäft weltweit auszubauen. Mit mehr Wegen zum Gewinn und mehr Möglichkeiten zum Erfolg haben Entwickler alles, was sie brauchen, um das Spiel zu genießen.

Weitere Informationen finden Sie unter xsolla.com.

