Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) -BarrierBreak, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für digitale Barrierefreiheit, ist stolz darauf, als repräsentativer Anbieter in den Gartner® Market Guide for Digital Accessibility 2025 aufgenommen worden zu sein. Diese Auszeichnung unterstreicht die einzigartige Fähigkeit von BarrierBreak, skalierbare, menschenzentrierte Lösungen für digitale Barrierefreiheit anzubieten, die auf Technologie basieren und von Experten mithilfe künstlicher Intelligenz perfektioniert werden.BarrierBreak verfolgt die Vision, die digitale Landschaft voranzubringen, um Erlebnisse für behinderte Menschen zu ermöglichen. Für BarrierBreak muss Barrierefreiheit ganzheitlich, inklusiv und wirkungsvoll sein. Aus unserer Sicht spiegelt die Aufnahme des Unternehmens in den diesjährigen Gartner Market Guide seine Führungsrolle bei der Schaffung integrativer digitaler Ökosysteme wider, die über reine Checklisten hinausreichen. Der Schwerpunkt liegt auf der Priorisierung von Empathie, Benutzerfreundlichkeit und Compliance in Bezug auf die Barrierefreiheit von Web, Mobil und Dokumenten."Die Auszeichnung durch Gartner bestätigt unsere Human-First-Philosophie, bei der die Erkenntnisse und das Einfühlungsvermögen menschlicher Experten durch die Geschwindigkeit und den Umfang der Automatisierung und KI verstärkt werden", so Shilpi Kapoor, Gründer und CEO von BarrierBreak. "Dabei geht es uns nicht allein um die Erfüllung von Regulierungsvorschriften. Für uns müssen digitale Erlebnisse wirklich inklusiv und für alle nutzbar sein."Im Market Guide 2025 heißt es:"Die heutigen Plattformen werden immer intelligenter, proaktiver und unternehmensgerechter. Sie bieten eine Kombination aus Automatisierung, KI-gestützten Erkenntnissen und menschenzentrierten Tools, die Unternehmen dabei helfen, Barrierefreiheit über den gesamten Softwareentwicklungszyklus hinweg zu operationalisieren." - Gartner Market Guide for Digital Accessibility, 2025BarrierBreak basiert auf den Grundsätzen der Kombination von Technologie und Vielfalt der Belegschaft und beschäftigt ein Team, das zu etwa 40 % aus Menschen mit Behinderungen besteht und Kunden in 14 Ländern betreut. BarrierBreak befähigt Unternehmen dazu, die Einhaltung von Vorschriften wie WCAG, ADA, EAA und Section 508 zu gewährleisten und gleichzeitig die Barrierefreiheit in den Lebenszyklus der Softwareentwicklung einzubetten.Gewährleistung der Barrierefreiheit mithilfe der A11yNow-PlattformDas Herzstück der BarrierBreak-Strategie ist die A11yNow-Plattform, die Unternehmen hilft, die Konformität ihrer digitalen Ressourcen durch Barrierefreiheit sicherzustellen. A11yNow kombiniert automatisches Scannen, detaillierte Fehlerverfolgung und KI, um die Implementierung von Barrierefreiheit zu unterstützen. Sie bietet erweiterte Regelsätze zur Reduzierung von Fehlalarmen, weist bestimmte Probleme Entwicklern oder Designern zu und umfasst eine Helpdesk-Funktion, die direkten Zugang zu Experten für assistive Technologien und manuelle Screenreader-Tests ermöglicht.Dieses Modell deckt sich mit den Erkenntnissen von Gartner, dass KI in der Praxis von Usability-Tests zwar die Automatisierung und Erkennung verbessert, aber das nuancierte Urteil menschlicher Experten nicht vollständig ersetzen kann.Die wichtigsten Funktionen von BarrierBreakSeit 20 Jahren bietet BarrierBreak umfassende Dienstleistungen im Bereich der digitalen Barrierefreiheit an, die auf die unterschiedlichen Bedürfnisse von Unternehmen aller Branchen zugeschnitten sind:• Manuelle und automatisierte Audits• Web-, Mobil- und Dokumentenbereinigung• Unterstützung bei der Erstellung von VPAT (Voluntary Product Accessibility Template)• Fachkundige Beratungs- und Schulungslösungen, um Teams beim Aufbau nachhaltiger Barrierefreiheitspraktiken von Grund auf zu unterstützen.Dieser umfassende Ansatz macht BarrierBreak zum bevorzugten Partner für Unternehmen, die ihre Bemühungen um digitale Barrierefreiheit ausbauen wollen.Gartner-Abonnenten können den Bericht Gartner Market Guide for Digital Accessibility, 2025 (https://www.gartner.com/en/documents/6799634) einsehen.Gartner Haftungsausschluss:Gartner, Market Guide for Digital Accessibility, Brent Stewart (https://www.gartner.com/analyst/b1c903bf73), Will Grant (https://www.gartner.com/analyst/b9c800ba73a2), 1. August 2025GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. und/oder seiner Tochtergesellschaften in den USA sowie international und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.Gartner empfiehlt keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Forschungspublikationen dargestellt werden, und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Die Marktforschungspublikationen von Gartner spiegeln die Meinung der Marktforschungsorganisation von Gartner wider und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen verstanden werden. Gartner lehnt jede explizite oder implizite Haftung in Bezug auf diese Marktforschungstätigkeit ab, einschließlich der Haftung für die Marktgängigkeit oder die Eignung für einen bestimmten Zweck.Informationen zu BarrierBreakBarrierBreak (https://www.barrierbreak.com/) ist ein Prüfungs- und Beratungsunternehmen für Barrierefreiheit mit einem Team von mehr als 300 Mitarbeitenden, das in Indien ansässig ist und weltweit tätig ist - ein zuverlässiger Partner für Kunden in den USA, Europa, Großbritannien, Australien und Indien, um die Anforderungen an die Barrierefreiheit zu erfüllen. Unsere Produkte A11yInspect und A11yNow erleichtern die Prüfung und unterstützen Sie bei der Einhaltung der Vorschriften. Unsere Dienstleistungen für Zugänglichkeitstests und VPAT & ACR gewährleisten die Einhaltung von WCAG, ADA, EAA, Abschnitt 508, RPwD Act und mehr. 