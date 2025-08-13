Potsdam (ots) -Die BB RADIO Morgenshow "Der Kaiser & Gerlinde Jänicke - der neue Morgen für Brandenburg und Berlin" ist eine der drei besten Morgensendungen Deutschlands! Die unabhängige Jury des Grimme-Instituts hat sie für den Deutschen Radiopreis 2025 in der Kategorie "Beste Morgensendung" nominiert.Was diese Show besonders macht? Emotionale Tiefe, ehrliche Geschichten - und echtes Entertainment. Ob bewegende Themen wie unerfüllter Kinderwunsch oder lebens-verändernde Entscheidungen: Marcus und Gerlinde sprechen aus dem Herzen. Sie sind nah dran an ihren Hörerinnen und Hörern - und machen gleichzeitig mit Mut, Respekt, Witz und Charme gute Laune zum Frühstück. Von Carpool-Karaoke mit Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke bis zur Massenhypnose live on air: Diese Show überrascht täglich aufs Neue.30 Jahre haben "Der Kaiser" und Gerlinde Jänicke als Konkurrenten Morgenshows im Berlin-Brandenburger Radiomarkt moderiert. Dann hatte BB RADIO den Mut, beide gemeinsam in ein Studio zu stellen. Der erste Gedanke von Gerlinde: "Oh nee, nicht der Kaiser!" Marcus Kaisers erste Reaktion: "Die Jänicke - das wird anstrengend ..." Doch nach wenigen Minuten war klar: Das passt! Hier wird gerade Radiogeschichte geschrieben.Ein Jahr später hat sich das Duo fest in den Herzen der Region verankert - mit einem Reichweitenplus von 29 % in der aktuellen Mediaanalyse.BB RADIO-Geschäftsführerin Katrin Helmschrott: "Der Hörerzuwachs und die Nominierung zum Deutschen Radiopreis zeigen, Mut wird belohnt! Ich liebe das große Engagement und die Leidenschaft von Marcus und Gerlinde. Die kontinuierliche Arbeit unseres Programmchefs Hannes Gregor für ein modernes und emotionales Radioprogramm wird damit anerkannt. Er und sein Team haben den richtigen Ton getroffen."Marcus Kaiser & Gerlinde Jänicke: "Die Nominierung für den Deutschen Radiopreis in der Kategorie 'Beste Morgensendung' ist die Königsklasse im Radiobusiness. Nach nur einem Jahr auf Sendung ist das einfach sensationell! Ob wir gewinnen oder nicht: Wir freuen uns auf jeden weiteren Morgen gemeinsam on air!"Die Preisverleihung findet am 11. September 2025 in Hamburg statt.Pressekontakt:BB RADIO Christel Tempel, MarketingleiterinMobil: 0171 / 865 22 59 * E-Mail:c.tempel@bbradio.deBB RADIO Kerstin Stooff, Presse- /ÖffentlichkeitsarbeitMobil: 0171 / 865 22 51 * E-Mail: k.stooff@bbradio.deOriginal-Content von: BB RADIO, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/15351/6095698