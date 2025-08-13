Hamburg (ots) -Die unabhängige Nominierungskommission des Grimme-Instituts hat je drei Finalist:innen in neun Preiskategorien für den Deutschen Radiopreis 2025 ausgewählt. In diesem Jahr hatten insgesamt 153 Radioprogramme ihre 448 Favoriten eingereicht.Aus den Nominierten kürt die Grimme-Jury die Preisträger:innen, denen bei der Verleihung am 11. September prominente Laudator:innen einen Deutschen Radiopreis übergeben.Eine Ausnahme bildet die zehnte Kategorie Beste:r Newcomer:in, in der die Nominierungskommission in diesem Jahr die Top 15 Nachwuchstalente aus allen Bewerbungen ausgewählt hat.Die Nominierten im ÜberblickIn der Kategorie Beste Morgensendung entscheidet es sich zwischen "Der NDR 2 Morgen mit Elke und Jens" (NDR 2), "Der Kaiser & Gerlinde Jänicke - Der neue Morgen für Brandenburg und Berlin" (BB RADIO) und "Big Moes Morningshow" (KISS FM).Auf den Preis für Bestes Entertainment hoffen dürfen "Sing meinen Job!" (RADIO PSR), "Der Kürbisschnitzer - Das ANTENNE BAYERN Halloween-Hörspiel" (ANTENNE BAYERN) und "Grau & schlau - Lebenserfahrung to go" (N-JOY).Aussicht auf die Auszeichnung als Beste:r Moderator:in haben Amy Scheske (delta radio), Korbinian Frenzel (Deutschlandfunk Kultur) und Daniela "Yella" Köhler (planet radio).Nominiert als Bestes Interview sind "Schwerbehindert und superfit, doch der Job fehlt - Eine Stunde reden mit Martin Hassenpflug" (Mario Neumann, Bremen Zwei), "Drama am Broad Peak - Extrembergsteiger Lukas Wörle und eine unglaubliche Rettung" (Ole und Tore Klein, Radio Tonkuhle) und "Sportschau F - Inspirierende Frauen aus dem Sport" (Freddie Schürheck und Judith Biedermann, WDR 5).Chancen auf die Ehrung als Beste Programmaktion haben "NDR Pop-up-Studio Harburg" (NDR 90,3), "100,5 macht Mittag" (100,5 DAS HITRADIO.) sowie "TOGGO Radio gibt dir eine Stimme! Aktionswoche zur Bundestagswahl 2025" (TOGGO RADIO).Ins Rennen um die Beste Sendung gehen "Hoffmann & Kollmann Radioshow" (egoFM), "Der ENERGY Bremen Frühstücks-Rave" (ENERGY Bremen) und "1001 Nacht" (Deutschlandfunk Kultur).Zur Wahl in der Kategorie Beste Reportage stehen "Zwischen Ausbeutung und großer Freiheit - Fernfahrer in Deutschland" (MDR AKTUELL - Das Nachrichtenradio), "Der Germanwings-Absturz - Zehn Jahre ohne euch" (WDR 3) und "Knast live - Leben und Arbeiten in der JVA Remscheid" (Radio RSG).Nominiert für das Beste Informationsformat sind "Berliner Schnipsel" (FluxFM), "Die ffn Zukunftswoche - Niedersachsen in 10 Jahren" (radio ffn) und "Bundestagswahl - Live aus Berlin" (MDR SPUTNIK mit 1LIVE vom WDR und Fritz vom rbb).Die Entscheidung in der Kategorie Bestes Musikformat fällt zwischen "Knapp daneben - Musik und Talk mit Heiner Knapp" (rbb 88.8), "Ein Stück Heimat, Pfälzer Pop-Rock und Partymusik" (RPR1. Radio Weinstrasse) und "maximal RADIO Hitdolmetscherin" (maximal RADIO).Über den Deutschen RadiopreisSeit 2010 werden mit dem Deutschen Radiopreis die besten Radiomacher:innen Deutschlands geehrt. Stifter des Deutschen Radiopreises sind die Hörfunkprogramme der ARD, Deutschlandradio und die privaten Radiosender in Deutschland. Gesellschafter sind die Radiozentrale - eine gemeinsame Plattform privater und öffentlich-rechtlicher Sender zur Stärkung des Hörfunks - und die NDR Media, die Vermarktungsgesellschaft des NDR. Zu den Kooperationspartnern zählen das Grimme-Institut, die Freie und Hansestadt Hamburg sowie die Radio-Vermarkter ARD MEDIA und RMS. Die Federführung liegt beim Norddeutschen Rundfunk (NDR).Auf dem Instagram Account @deutscherradiopreis_offiziell (https://www.instagram.com/deutscherradiopreis_offiziell/) gibt es Einblicke rund um die Veranstaltung. Fotos und weitere Informationen finden sich auf der Website: www.deutscher-radiopreis.dePressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationTel.: 040/4156-2300Mail: presse@ndr.deOriginal-Content von: Deutscher Radiopreis, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/78753/6095697