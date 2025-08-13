Anzeige
Dow Jones News
13.08.2025 06:39 Uhr
TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 13. August

DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 13. August 

=== 
  06:50 LU/Grand City Properties SA, Ergebnis 1H 
*** 07:00 DE/Brenntag SE, ausführliches Ergebnis 1H (10:00 PK) 
*** 07:00 DE/Eon SE, Ergebnis 1H (10:00 PK; 12:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/Evotec SE, Ergebnis 1H (14:00 Telefonkonferenz) 
*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Juli 
*** 07:00 DE/Ströer SE & Co KGaA, Ergebnis 1H (09:00 Presse- und Analystenkonferenz) 
  07:00 DE/Deutsche Pfandbriefbank AG, Ergebnis 1H (09:30 PK) 
  07:00 DE/Springer Nature AG & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 1H 
     (14:00 Analysten- und Pressekonferenz) 
  07:00 DE/Thyssenkrupp Nucera AG & Co. KGaA, ausführliches Ergebnis 3Q 
     (10:00 PK; 08:00 Analystenkonferenz) 
  07:00 AT/Wienerberger AG, Ergebnis 1H 
*** 07:30 DE/Jenoptik AG, Ergebnis 1H (11:00 Telefonkonferenz) 
*** 07:30 DE/Renk Group AG, Ergebnis 1H (11:00 Analystenkonferenz) 
  07:30 DE/Sixt SE, Ergebnis 1H 
  07:55 DE/PVA TePla AG, Ergebnis 1H 
*** 08:00 DE/Tui AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate 
*** 08:00 DE/Großhandelspreise Juli 
*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Juli 
     PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,0% gg Vj 
     vorläufig: +0,3% gg Vm/+2,0% gg Vj 
     zuvor:   0,0% gg Vm/+2,0% gg Vj 
     HVPI 
     PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+1,8% gg Vj 
     vorläufig: +0,4% gg Vm/+1,8% gg Vj 
     zuvor:   +0,1% gg Vm/+2,0% gg Vj 
*** 10:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, Ergebnis 1H 
  10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 
  11:30 DE/Auktion 2,60-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit August 2035 
     im Volumen von 5 Mrd EUR 
  13:45 US/Fed-Richmond-Präsident Barkin, Rede bei der Handelskammer von Greenville 
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen 
     Energy Information Administration (EIA) Vorwoche 
  18:45 US/Fed-Atlanta-Präsident Bostic, Rede bei Mittagessen 
     in Red Bay, AL 
  19:00 US/Fed-Chicago-Präsident Goolsbee, Rede bei Event der 
     Greater Springfield Chamber of Commerce 
*** 22:00 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 4Q 
 
    - DE/Formycon AG, Ergebnis 1H (15:00 Telefonkonferenz) 
    - DK/Vestas Wind Systems A/S, Ergebnis 2Q 
***   - DE/Prosiebensat1 Media SE, Ende der Andienungsfrist an tschechischen 
     Großaktionär PPF und an MFE-Mediaforeurope 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 13, 2025 00:06 ET (04:06 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
