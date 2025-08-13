© Foto: Thomas Fuller - SOPA Images via ZUMA Press WireDie Anteile der wachstumsstarken US-Online-Apotheke Hims & Hers befinden sich nach dem jüngsten Quartalsbericht im Sinkflug. Am Dienstag gab es weitere schlechte Nachrichten. Starkes Wachstum - auch auf Kosten von Novo Nordisk In der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres sorgte Hims & Hers, eine ursprünglich auf Frauen- und Männergesundheit spezialisierte Online-Apotheke aufgrund eines explosiven Umsatzwachstums und einer entsprechenden Rallye der Aktie für großes Aufsehen. Auch mithilfe von gemischten GLP1-Präparaten, welche vor allem dem Wachstum von Novo Nordisks Medikamenten zur Gewichtsreduktion zusetzten, erzielte Hims & Hers in den vergangenen Quartalen Umsatzanstiege von 50 bis …Den vollständigen Artikel lesen ...
