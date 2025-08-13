The following instruments on XETRA do have their last trading day on 13.08.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 13.08.2025
ISIN Name
XS1274823571 EIB EUR.INV.BK 15/25 MTN
DE000A40ESP3 READCREST CAPITAL AG JGE
US857477AT04 STATE STREET 15/25
DE000LB1QAU5 LBBW STUFENZINS 18/25
US913017DD80 RTX CORP. 18/25
DE000LB1D056 LBBW STUFENZINS 17/25
US404280AU33 HSBC HLDGS 2025
XS2649713901 DZ BANK IS.A2162
DE000DW6C193 DZ BANK IS.A1999
XS2667124213 DZ BANK IS.A2199
XS2214755345 LI+FUNG LTD 20/25
XS2258822233 CN AOYUAN GR 20/25
US89236TKF11 TOYOTA M.CRD 22/25 MTN
DE000HLB76V1 LB.HESS.THR.CARRARA08S/22
NZADBDT017C3 ASIAN DEV.BK 22/25 MTN
XS2123115029 ELECT.GL.IN. 20/UND. FLR
DE000HLB70S0 LB.HESS.THR.CARRARA02ZD/2
DE000HLB40D5 LB.HESS.THR. IHS 20/25
XS2213043495 F.ABU.DA.BK. 20/25 MTN
