Seltene Erden: Analysten sehen bis zu 556% Kurspotential für St George Mining

Der australische Explorer St George Mining könnte nach Einschätzung der Analysten von Pitt Street Research vor einem entscheidenden Wachstumsschritt stehen. In ihrem aktuellen Report verweisen die Experten darauf, dass das Araxá Niobium-Seltene-Erden-Projekt in Brasilien - in unmittelbarer Nachbarschaft zur weltgrößten Niobium-Mine - das Potenzial habe, SGQ zu einem ernsthaften Spieler im Markt für kritische Rohstoffe zu machen.

Ein Standort mit Signalwirkung

Die Analysten unterstreichen, dass die erste unabhängige JORC-konforme Ressourcenschätzung bemerkenswerte Werte liefert:

41,2 Mio. Tonnen zu 0,68% Nb2O5 (280.000 Tonnen Niobiumoxid)

40,6 Mio. Tonnen zu 4,13% TREO (41.300 ppm), rund 1,7 Mio. Tonnen Seltenerdoxid

Nach Ansicht der Experten ist diese Größenordnung nicht nur geologisch attraktiv, sondern strategisch hochrelevant - Niobium zählt zu den kritischsten Rohstoffen weltweit, und es gibt nur eine Handvoll produzierender Minen.

Vertrauen am Kapitalmarkt

Seit Veröffentlichung der Ressourcenschätzung hat sich die Marktkapitalisierung von SGQ mehr als verdoppelt, das Handelsvolumen stieg stark um das 30-Fache. Die Analysten sehen darin nicht nur ein Spiegelbild der besseren Marktstimmung, sondern vor allem eine Reaktion auf die handfesten Fortschritte am Projekt. Dass die jüngste Kapitalerhöhung zu einem 13,1% Aufschlag auf den 30-Tage-VWAP erfolgte, werten sie als Signal institutionellen Vertrauens.

Araxá profitiert somit von seiner Lage in einer etablierten Bergbauregion, einem möglichen Fast-Track zur Produktion sowie oberflächennaher, frei abbaubarer Mineralisierung.

Bohrprogramm mit Spannungspotenzial

Besonders aufmerksam blicken die Analysten auf die zweite Jahreshälfte 2025: Dann startet SGQ eine über 10.000 Meter umfassende Bohrkampagne - die erste seit Übernahme des Projekts im Februar. Drei Bohrgeräte sollen parallel arbeiten, und die Ergebnisse will das Unternehmen sukzessive veröffentlichen. Laut Pitt Street Research könnte eine Serie positiver Bohrergebnisse die Aktie erneut deutlich bewegen.

Bewertung: Milliardenpotenzial im Blick

Pitt Street Research beziffert den fairen Wert weiterhin auf:

Basis-Szenario: A$517 Mio. bzw. A$0,133 je Aktie

Bull Case: A$797,8 Mio. bzw. A$0,206 je Aktie

Bei einem derzeitigen Aktienkurs von A$0,037 entspräche das im Basis-Szenario einem Kursanstieg von knapp 360% und im Bull-Szenario einem Anstieg von 556%.

Fazit der Analysten

Laut Pitt Street Research steht St George Mining an einem entscheidenden Punkt: Sollte Araxá sein Potenzial bestätigen, könnte das Projekt zu den wenigen Niobium-Produzenten weltweit zählen - und SGQ vom ambitionierten "Niobium Newbie" zu einem ernstzunehmenden Rohstoffplayer aufsteigen.

Quelle: PITT STREET RESEARCH: https://www.stgm.com.au/pdf/15b7eb17-eec3-4a55-9405-d49e5ca0ba2a/Pitt-Street-Research.pdf?Platform=ListPage

St George Mining

Land: Australien

ISIN: AU000000SGQ8

https://stgm.com.au

