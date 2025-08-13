Das Instrument EXJJ DE000A40ESP3 READCREST CAPITAL AG JGE EQUITY hat seinen letzten Handelstag am 13.08.2025: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG GER0, SettlCurr EUR, CCP Y
The instrument EXJJ DE000A40ESP3 READCREST CAPITAL AG JGE EQUITY has its last trading date on 13.08.2025: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG GER0, SettlCurr EUR, CCP Y
