© Foto: John Minchillo/APBaird sieht für Starbucks klare Turnaround-Chancen und erwartet, dass neue Strategien das Unternehmen in den kommenden Quartalen deutlich stärken.Der US-Kaffee-Gigant Starbucks könnte vor einer nachhaltigen Erholung stehen, da sich seine Turnaround-Strategie nach Einschätzung des Investmenthauses Baird in den kommenden Quartalen zunehmend auszahlen dürfte. Die Analysten stufen die Aktie von "Neutral" auf "Outperform" hoch und erhöhen ihr Kursziel um 15 US-Dollar auf 115 US-Dollar. Dies entspricht einem erwarteten Aufwärtspotenzial von mehr als 25 Prozent. Die Aktie war in den vergangenen vier Wochen unter Druck geraten und verlor mehr als drei Prozent, nachdem Starbucks im jüngsten …Den vollständigen Artikel lesen ...
