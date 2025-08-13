EQS-News: Medios AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis

Medios beschleunigt Wachstum im ersten Halbjahr 2025 und steigert Ergebnis deutlich



13.08.2025 / 07:37 CET/CEST

Pressemitteilung Medios beschleunigt Wachstum im ersten Halbjahr 2025 und steigert Ergebnis deutlich Umsatzsteigerung um 9,3 % auf 991,7 Mio. €

Überproportionaler Anstieg des EBITDA pre 1 um 48,8 %

um 48,8 % Organisches EBITDA-pre 1 -Wachstum von 12,3 %

-Wachstum von 12,3 % Ergebnis je Aktie auf 0,50 € nahezu verdoppelt

Erfolgreiches öffentliches Aktienrückkaufangebot

Ausblick 2025 bestätigt: Weitere Umsatz- und Ergebnissteigerung Berlin, 13. August 2025 - Die Medios-Gruppe ("Medios" oder "das Unternehmen"), ein führender Anbieter von Specialty Pharma in Europa, setzt ihre positive Entwicklung im zweiten Quartal 2025 fort und bestätigt die Prognose für das Gesamtjahr. Aufgrund des dynamischen Umsatzwachstums von 12,4 % im zweiten Quartal 2025 stiegen die Umsatzerlöse im ersten Halbjahr insgesamt um 9,3 % auf 991,7 Mio. €. Alle Geschäftsbereiche trugen zum Wachstum bei. Das EBITDA pre1 erhöhte sich erneut überproportional um 48,8 % auf 46,3 Mio. € (H1 2024: 31,1 Mio. €). Das organische EBITDA-pre1 Wachstum betrug dabei 12,3 %. Die EBITDA-pre1-Marge verbesserte sich infolgedessen deutlich auf 4,7 % (H1 2024: 3,4 %). Das Konzernergebnis nach Ertragssteuern verdoppelte sich auf 12,7 Mio. € (H1 2024: 6,4 Mio. €). Entsprechend erreichte das Ergebnis je Aktie 0,50€ - ein Plus von 85,2 % (H1 2024: 0,27€). Matthias Gärtner, Vorstandsvorsitzender (CEO) der Medios AG: "Wir haben unser Wachstumstempo im zweiten Quartal beschleunigt. Besonders freue ich mich, dass wir unser Ziel eines organischen EBITDA-pre-Wachstums im mittleren einstelligen Bereich mit 12,3 % deutlich übertroffen haben. Damit ist es uns gelungen, unsere Profitabilität insgesamt abermals zu steigern. Dies bestätigt die operative Stärke unseres Unternehmens und unsere Strategie, die auf Margensteigerung bei anhaltendem Wachstum fokussiert ist." Umsatz- und Ergebniswachstum in allen Geschäftsbereichen Der Geschäftsbereich Arzneimittelversorgung erzielte im ersten Halbjahr 2025 einen Umsatzanstieg auf 800,1 Mio. € (H1 2024: 787,9 Mio. €). Das EBITDA pre1 des Geschäftsbereichs legte im Zuge der strategischen Ausrichtung auf höhermargige Produkte deutlich um 15,4 % auf 26,4 Mio. € zu (H1 2024: 22,9 Mio. €). Der Geschäftsbereich Patientenindividuelle Therapien verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 eine Steigerung des Umsatzes auf 110,2 Mio. € (H1 2024: 107,5 Mio. €). Das EBITDA pre1 des Geschäftsbereichs erhöhte sich, getragen von einem besseren Produktmix und einer höheren Rohertragsmarge um 10,8 % auf 12,1 Mio. (H1 2024: 10,9 Mio. €). Der Geschäftsbereich International Business, der die Aktivitäten der seit dem 1. Juni 2024 im Konsolidierungskreis enthaltenen Ceban Pharmaceuticals umfasst, erzielte im ersten Halbjahr 2025 einen Umsatz von 81,1 Mio. € (H1 2024 für Monat Juni: 11,6 Mio. €). Das Segment leistete einen EBITDA pre1-Beitrag in Höhe von 13,8 Mio. € (H1 2024 für Monat Juni: 2,7 Mio. €). Öffentliches Aktienrückkaufangebot erfolgreich abgeschlossen Vom 18. Juni bis zum 8. Juli 2025 hat Medios ein öffentliches Rückkaufangebot durchgeführt. Insgesamt wurde 1.000.000 Stückaktien zu einem Preis von 12,50€ erworben. Medios hat somit Aktien im Umfang von ca. 3,92 % des aktuellen Grundkapitals zurückgekauft. Ausblick 2025 bestätigt Medios bestätigt die Prognose für das Geschäftsjahr 2025. Das Unternehmen erwartet einen Anstieg der Umsatzerlöse um rund 6 % auf ca. 2 Mrd. €. Das EBITDA pre1 wird voraussichtlich überproportional um ca. 21,5 % auf rund 96 Mio. € steigen. Dies entspricht einer weiteren Erhöhung der EBITDA-pre1-Marge auf rund 4,8 %. Diese Erwartung beruht auf der Annahme eines organischen Wachstums im mittleren einstelligen Prozentbereich und berücksichtigt die Konsolidierung der Ceban-Gruppe für zwölf Monate. Wichtige Kennzahlen (IFRS) in Mio. € H1 2025 H1 2024 ? in % Konzernumsatz 991,7 907,3 9,3 Arzneimittelversorgung 800,1 787,9 1,5 Patientenindividuelle Therapien 110,2 107,5 2,5 International Business 81,1 11,6 >100 Services 237 230 2,8 EBITDA pre1 46,3 31,1 48,8 Arzneimittelversorgung 26,4 22,9 15,4 Patientenindividuelle Therapien 12,1 10,9 10,8 International Business 13,8 2,7 >100 Services -5,9 -5,3 12,1 Konzernergebnis nach Ertragsteuern 12,7 6,4 98,0 Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit 23,4 34,0 -31,4 Ergebnis je Aktie (in €) 0,50 0,27 85,2

Der Halbjahresfinanzbericht der Medios AG zum 30. Juni 2025 steht auf der Investor Relations Website zum Download zur Verfügung. Wichtige Termine der Medios im Geschäftsjahr 2025 26. August

24. September German Select V Online Conference - virtuell

Berenberg and Goldman Sachs 14th German Corporate Conference - München 11. November Quartalsmitteilung zum 30. September 2025 04. Dezember Berenberg European Conference - Fairmont Windsor Park, UK 1 EBITDA wird als Konzernergebnis vor Abzug von Zinsen, Steuern und Abschreibungen definiert. EBITDA pre ist bereinigt um Sondereffekte aus Aktienoptionen, Aufwendungen für M&A-Aktivitäten sowie in den Jahren 2023 und 2024 um leistungsabhängige Zahlungen für die Akquisition von Herstellvolumina. Seit 2024 werden zudem Aufwendungen für die Implementierung des ERP-Systems berücksichtigt. Zudem wurden 2025 einmalige Sonderaufwendungen im Rahmen des Vorstandswechsels bereinigt. ------------------- Über Medios AG Medios ist ein führender Anbieter von Specialty Pharma in Europa. Mit Standorten in Deutschland, den Niederlanden, Belgien und Spanien steht das Unternehmen zentralen Partnern der Versorgungskette mit innovativen Lösungen und intelligenten Services zur Seite. Medios hat sich auf die zukunftsweisende Individualmedizin fokussiert, um gemeinsam mit Apotheken, Facharztpraxen und pharmazeutischen Unternehmen allen Menschen die innovativsten Therapien zu ermöglichen. Die Medios AG ist Deutschlands erstes börsennotiertes Specialty Pharma Unternehmen. Die Aktien (ISIN: DE000A1MMCC8) notieren im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard). www.medios.group Kontakt Claudia Nickolaus Head of Investor & Public Relations, ESG Communications Medios AG Heidestraße 9 | 10557 Berlin T +49 30 232 566 800 ir@medios.group www.medios.group Disclaimer Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten, wie zum Beispiel Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren und der Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Die Medios AG übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.



