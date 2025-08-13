Der Chemikalienhändler Brenntag hat es weiterhin schwer. Bereits im Juli musste der DAX-Konzern zurückrudern und seine Gesamtjahresprognose kappen. Heute hat das Unternehmen Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt, die gekennzeichnet sind vom schwierigen Marktumfeld sowie einer für Brenntag ungünstigen Währungsentwicklung. So schrieb der Konzern auf seiner Homepage: "Der Zeitraum war geprägt von einer hohen wirtschaftlichen Unsicherheit aufgrund der anhaltenden geopolitischen Spannungen und globalen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
