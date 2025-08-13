DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME Waehrung/Currency ISIN BIS/UNTIL
ISHSII-EM INFRASTR.DLDIS EUR IE00B2NPL135 BAW/UFN
ISIV-MSCI J.SRIEH.U.ETF A EUR IE00BYVJRQ85 BAW/UFN
