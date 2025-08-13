Anzeige
Mittwoch, 13.08.2025

PR Newswire
13.08.2025 08:06 Uhr
VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, August 13

Fund NameNAV DateTicker SymbolISINShares in IssueNet Asset ValueNAV per Share
VANECK AEX UCITS ETF 2025-08-12NL00092727493740000.000336962885.4890.0970
VANECK AMX UCITS ETF2025-08-12NL0009272756232000.00021218703.3991.4599
VANECK MULTI-ASSET BALANCED2025-08-12NL0009272772513000.00036808196.3471.7509
VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO2025-08-12NL0009272780360000.00029613837.4682.2607
VANECK GLOBAL REAL ESTATE2025-08-12NL00096902397910404.000291885489.5336.8989
VANECK IBOXX EUR CORPORATES2025-08-12NL00096902472518390.00043116433.3517.1206
VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-102025-08-12NL00096902542426537.00030133439.4312.4183
VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-52025-08-12NL00102738012681000.00051074539.2319.0506
VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED2025-08-12NL0010731816778000.00064784208.1583.2702
VANECK MORN DM DIV LEADERS2025-08-12NL001168359466400000.0002911053040.9843.8412
VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED2025-08-12NL001040870429203010.0001008432601.6234.5318
VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT2025-08-12NL0009272764328000.00020313911.0161.9327

