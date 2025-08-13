VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, August 13
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2025-08-12
|NL0009272749
|3740000.000
|336962885.48
|90.0970
|VANECK AMX UCITS ETF
|2025-08-12
|NL0009272756
|232000.000
|21218703.39
|91.4599
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2025-08-12
|NL0009272772
|513000.000
|36808196.34
|71.7509
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2025-08-12
|NL0009272780
|360000.000
|29613837.46
|82.2607
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2025-08-12
|NL0009690239
|7910404.000
|291885489.53
|36.8989
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2025-08-12
|NL0009690247
|2518390.000
|43116433.35
|17.1206
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2025-08-12
|NL0009690254
|2426537.000
|30133439.43
|12.4183
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2025-08-12
|NL0010273801
|2681000.000
|51074539.23
|19.0506
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2025-08-12
|NL0010731816
|778000.000
|64784208.15
|83.2702
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2025-08-12
|NL0011683594
|66400000.000
|2911053040.98
|43.8412
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2025-08-12
|NL0010408704
|29203010.000
|1008432601.62
|34.5318
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2025-08-12
|NL0009272764
|328000.000
|20313911.01
|61.9327
