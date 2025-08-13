Die TUI AG (DE000TUAG505) hat im dritten Quartal 2025 ihre Bestmarke geknackt: Mit einem bereinigten EBIT von 320,6 Millionen Euro erzielte der Reisekonzern das beste Quartalsergebnis seit der Fusion von TUI AG mit TUI Travel im Jahr 2014. Das sind satte 88,7 Millionen Euro mehr als im Vorjahr - ein Sprung um fast 40 Prozent. Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 7,1 Prozent auf 6,2 Milliarden Euro. Diese Entwicklung wurde durch gestiegene Volumina, höhere Preise und bessere Durchschnittsraten gestützt. Sie spiegelt die robuste Nachfrage nach dem differenzierten Produktportfolio wider. Insgesamt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Nebenwertewelt