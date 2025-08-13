EQS-News: Diginex Limited / Schlagwort(e): Absichtserklärung/Firmenübernahme

Diginex: Absichtserklärung für 305 Mio. US-Dollar Erwerb von Findings, einem führenden Unternehmen für Cybersicherheit und Compliance-Automatisierung LONDON, 13. August 2025 - Diginex Limited ("Diginex" oder das "Unternehmen") (NASDAQ: DGNX), ein führender Anbieter von RegTech-Lösungen im Bereich Nachhaltigkeit, gab heute die Unterzeichnung einer unverbindlichen Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MOU) zur Übernahme von 100 % der Eigenkapitalanteile der IDRRA Cyber Security Ltd., die unter der Marke "Findings" tätig ist. Findings wird von Magenta Venture Partners finanziert und bietet innovative, marktführende Lösungen zur Überwachung von Risiken in der Lieferkette und zur Automatisierung von Lieferantenrisiken in den Bereichen Cybersicherheit und Nachhaltigkeitsregulierung an. Diginex ist überzeugt, dass diese strategische Akquisition im Einklang mit der Mission von Diginex steht, seine technologischen Fähigkeiten zu verbessern, seine Präsenz im Cybersicherheitssektor auszubauen, und ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Compliance-Datenüberprüfung und Automatisierung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften aufzubauen. Durch den Einsatz von KI und Datenanalyse treibt Diginex Veränderungen voran und erhöht die Transparenz in der Unternehmensberichterstattung zu regulatorischen Anforderungen und im Bereich Sustainable Finance. Die geplante Transaktion wird die Expertise von Findings in den Bereichen KI-gestütztes Lieferantenrisikomanagement, Echtzeit-Cloud-Audits und -Überwachung, innovative API-basierte Verifizierungsautomatisierung sowie sicheren Datentransport integrieren und so die preisgekrönten Plattformen von Diginex - wie diginexESG, diginexLUMEN und diginexAPPRISE - weiter stärken. Gemäß den in der Absichtserklärung dargelegten Bedingungen wird Diginex, Findings zu einem Gesamtkaufpreis von bis zu 305 Mio. US-Dollar erwerben, bestehend aus 270 Mio. US-Dollar in Aktien der Diginex Limited, und bis zu 35 Mio. US-Dollar in bar, wovon 20 Mio. US-Dollar einem Earn-out unterliegen, sofern bestimmte Finanzziele erreicht werden. Die Aktienvergütung wird auf Grundlage des volumengewichteten Durchschnittskurses (VWAP) der letzten 60 Handelstage der Diginex-Aktien (DGNX) zum Zeitpunkt der Unterzeichnung der Absichtserklärung bewertet, dabei unterliegen die Aktien den üblichen Sperrfristen von 9 bis 18 Monaten für die Aktionäre von Findings. Bis zu 15 Mio. US-Dollar in bar werden bei Abschluss gezahlt, und der Restbetrag, der an bestimmte geschäftliche Leistungskennzahlen geknüpft ist, wird in den Geschäftsjahren 2026 und 2027 ausgezahlt. Die vorgeschlagene Transaktion steht unter dem Vorbehalt der zufriedenstellenden Durchführung einer Due-Diligence-Prüfung, der erforderlichen Genehmigungen durch die Aufsichtsbehörden sowie der Verhandlung und Unterzeichnung einer endgültigen Vereinbarung bzw. endgültiger Transaktionsdokumente. Diginex wird zudem Findings nach Abschluss der Transaktion weitere Wachstumsfinanzierungen zur Verfügung stellen, welche an vereinbarte Leistungskennzahlen gekoppelt sind, um eine kontinuierliche Innovation und eine schnelle globale Expansion zu unterstützen. "Wir freuen uns sehr über die potenzielle Übernahme von Findings, welche unser Angebot im Bereich Lieferketten- und Risikomanagement verstärken wird", sagte Miles Pelham, Chairman von Diginex. "Findings hochmoderne Lösungen im Bereich Lieferantenrisikomanagement und Cloud-Sicherheit, geleitet von den Gründern Kobi Freedman und Jonatan Perry, ergänzen perfekt unser auf Nachhaltigkeit ausgerichtetes Technologieportfolio und werden die Wertschöpfung für unsere Kunden weltweit beschleunigen." "Wir freuen uns sehr, unsere Kräfte mit Diginex, einem führenden Anbieter von RegTech-Lösungen im Bereich Nachhaltigkeit, zu bündeln, um gemeinsam unsere automatisierten Lösungen für Lieferkettenrisiken und Compliance-Management zu verbessern", sagte Kobi Freedman, CEO von Findings. "Diese Transaktion wird es uns ermöglichen, Kunden in verschiedenen regulierten Sektoren hochmoderne Technologien zur Unterstützung der ständig wachsenden Anforderungen im Bereich Regulatorik und Risikoüberwachung ihrer Partner in der Lieferkette bereitzustellen, die globale Plattform und die hochmodernen Technologien von Diginex zu nutzen, um Wachstum zu beschleunigen, das gegenseitige Angebot unserer Lösungen zur Automatisierung der Cybersicherheit in der Lieferkette zu erweitern und einen noch größeren Mehrwert für Organisationen zu bieten, die sich in komplexen regulatorischen Rahmenbedingungen bewegen." Findings ist darauf spezialisiert, risikobezogene strategische Entscheidungen mit Sicherheit zu treffen - unter anderem durch Produkte wie das KI-gestützte VRM für automatisiertes Lieferantenrisikomanagement, CloudVRM® für Echtzeitprüfungen der Cybersicherheit von Cloud- und SaaS-Anbietern, kontinuierliches Monitoring sowie Trust Exchange für verifizierten und hochsicheren Datenaustausch in regulierten Branchen. Die vorgeschlagene Transaktion wird es Findings ermöglichen, die globale Reichweite und die Ressourcen von Diginex zu nutzen, um im Zeitalter von KI und Cloud seinen Einfluss beim Schutz von Lieferketten gegen neue Bedrohungen zu skalieren. Die Absichtserklärung umfasst eine Exklusivitätsfrist von 45 Tagen, in der Findings nicht mit anderen potenziellen Käufern in Kontakt treten wird, was das Engagement beider Parteien zur Finalisierung der Transaktion unterstreicht. Über Diginex

Diginex Limited (NASDAQ: DGNX; ISIN KYG286871044), mit Hauptsitz in London, ist ein nachhaltiges RegTech-Unternehmen, das Unternehmen und Regierungen dabei unterstützt, die Datenerfassung und Berichterstattung in den Bereichen ESG, Klima und Lieferkette zu optimieren. Das Unternehmen nutzt Blockchain-, KI-, maschinelles Lernen und Datenanalysetechnologien, um Veränderungen voranzutreiben und die Transparenz in der regulatorischen Berichterstattung von Unternehmen und im Bereich der nachhaltigen Finanzierung zu erhöhen. Die Produkte und Dienstleistungen von Diginex ermöglichen es Unternehmen, Nachhaltigkeitsdaten über eine benutzerfreundliche Software zu erfassen, auszuwerten und zu teilen.



Die preisgekrönte ESG-Plattform von Diginex unterstützt 17 globale Rahmenwerke, darunter GRI (die "Global Reporting Initiative"), SASB (das "Sustainability Accounting Standards Board") und TCFD (die "Task Force on Climate-related Financial Disclosures"). Kunden profitieren von einer umfassenden Unterstützung, die von Wesentlichkeitsbewertungen und Datenmanagement bis hin zur Einbindung von Interessengruppen, der Erstellung von Berichten und einem ESG-Rating-Support-Service reicht.



Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens: https://www.diginex.com/ . Über Findings Findings, rechtlich bekannt als IDRRA Cyber Security Ltd, bietet eine Plattform-as-a-Service für das Monitoring von Risiken in der Lieferkette. Das Unternehmen bietet Lösungen für hochsichere Cybersicherheit und Resilienz in der Lieferkette, automatisierte Cloud-Audits, kontinuierliches Monitoring, Nachverfolgung von Abhilfemaßnahmen sowie Offenlegung von Sicherheitsverletzungen bei Lieferanten - für Unternehmen unterschiedlicher Größe. Zudem ermöglicht es über seine KI-gestützte SaaS-Plattform und marktführende Produkte den sicheren Datenaustausch. So können Organisationen fundierte, risikobezogene strategische Entscheidungen treffen und die Compliance im schnell wachsenden globalen regulatorischen Ökosystem für Lieferketten wahren, darunter CMMC, DORA, CII, NIS2 und andere Vorschriften, die darauf abzielen, neuen Bedrohungen und Angriffsvektoren zu begegnen. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens: https://findings.co/ Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten und basieren auf den aktuellen Erwartungen und Prognosen des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse, die sich nach Ansicht des Unternehmens auf seine Finanzlage, seine Betriebsergebnisse, seine Geschäftsstrategie und seinen Finanzbedarf auswirken könnten. Investoren können diese zukunftsgerichteten Aussagen an Wörtern oder Ausdrücken wie "glaubt", "hofft", "erwartet", "antizipiert", "schätzt", "projiziert", "beabsichtigt", "plant", "wird", "würde", "sollte", "könnte", "könnte" oder ähnlichen Ausdrücken erkennen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, um sie an spätere Ereignisse oder Umstände oder an geänderte Erwartungen anzupassen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, kann es nicht garantieren, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen, und das Unternehmen warnt die Anleger davor, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen können, und ermutigt die Anleger, andere Faktoren zu prüfen, die sich auf die zukünftigen Ergebnisse auswirken können, die in den Unterlagen des Unternehmens bei der SEC offengelegt werden. Diginex

Investor Relations

E-Mail: ir@diginex.com



IR-Kontakt - Europa

Anna Höffken

Kirchhoff Consult

Telefon: +49 (0)40 609186 0

E-Mail: diginex@kirchhoff.de



IR-Kontakt - USA

Jackson Lin

Lambert by LLYC

Telefon: +1 (646) 717-4593

E-Mail: jian.lin@llyc.global



IR-Kontakt - Asien

Shelly Cheng

Strategic Public Relations Group Ltd.

Telefon: +852 2864 4857

E-Mail: sprg_diginex@sprg.com.hk



