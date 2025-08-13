© Foto: Mark Schiefelbein/AP/dpaDer Markt hat den US-Inflationsbericht vom Dienstag ausgesprochen positiv aufgenommen. Analysten sind sich sicher, dass nun für eine US-Leitzinssenkung der Weg frei ist.Das Bureau of Labor Statistics meldete, dass der Verbraucherpreisindex (CPI) im Juli gegenüber dem Vorjahr um 2,7 Prozent gestiegen ist - etwas weniger als die von Dow Jones erwarteten 2,8 Prozent. Der Bericht löste einen deutlichen Auftrieb an den Börsen aus: Terminkontrakte auf die großen US-Aktienindizes schnellten nach der Veröffentlichung in die Höhe, da die neuen Daten den Anlegern Hoffnung gaben, dass die US-Notenbank Fed die Zinsen noch vor Jahresende nicht nur einmal, sondern gleich dreimal senken könnte. …Den vollständigen Artikel lesen ...
