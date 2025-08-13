NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Zalando nach "gemischten Zahlen" zum zweiten Quartal von 29 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Anleger hätten enttäuscht reagiert auf das operative Ergebnis und Bedenken hinsichtlich der Umsatz- und Margenaussichten, schrieb Georgina Johanan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie teilt diese Bedenken, sieht aber in dem Online-Händler einen langfristigen Gewinner. Für den Moment sei aber ein Abschlag zum Modekonzern Inditex gerechtfertigt./rob/tih/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 19:21 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000ZAL1111
© 2025 dpa-AFX-Analyser