Meta zeigt erneut Stärke und konnte aus der jüngsten Konsolidierung nach oben ausbrechen. Wie weit kann die Aufwärtsbewegung noch tragen?
|676,40
|676,90
|09:35
|676,30
|676,90
|09:35
|Aktuelle Nachrichten
|08:30
|Meta mit nächstem Kursaufschwung
Meta zeigt erneut Stärke und konnte aus der jüngsten Konsolidierung nach oben ausbrechen. Wie weit kann die Aufwärtsbewegung noch tragen
|08:19
|Threads wächst weiter: 400 Millionen Nutzer
|Di
|Schluss Wall Street: Rekorde bei Nasdaq 100, Goldman Sachs, Nvidia und Meta, Boeing und Intel ...
|Die Inflationsdaten am frühen Nachmittag haben den US-Börsen Rückenwind verliehen. Sowohl der technologielastige Nasdaq 100 als auch der marktbreite S&P 500 erreichten neue Rekordstände. Aus dem Handel...
|Di
|ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Rekorde für Nasdaq und S&P 500 nach Preisdaten
| NEW YORK (dpa-AFX) - Inflationsdaten haben am Dienstag die US-Börsen angeschoben. Der technologielastige Nasdaq 100 und der marktbreite S&P 500 erreichten Rekordhöhen. Auch der Leitindex Dow Jones...
|Di
|Threads is up to 400 million monthly active users
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|META PLATFORMS INC
|677,10
|+0,07 %