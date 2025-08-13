EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: ALLGEIER SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

ALLGEIER SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



13.08.2025 / 08:34 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

https://www.allgeier.com/de/investor-relations/finanzberichte-publikationen/

