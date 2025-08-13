EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: ALLGEIER SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die ALLGEIER SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 15.08.2025
Ort: https://www.allgeier.com/de/investor-relations/finanzberichte-publikationen/
13.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|ALLGEIER SE
|Montgelasstr. 14
|81679 München
|Deutschland
|Internet:
|http://www.allgeier.com
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2183168 13.08.2025 CET/CEST
© 2025 EQS Group