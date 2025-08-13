GPT-5 ist da und wir haben das KI-Modell mit besonderen Aufgaben getestet. Wie es abschneidet, hört ihr in der neuen Podcast-Folge. Dieser frische Podcast ist gewissermaßen eine Sondersendung, denn OpenAI hat sein neues KI-Modell GPT-5 veröffentlicht. Wolfgang Stieler, Redakteur von MIT Technology Review, hat sich das neue ChatGPT näher angesehen und es mit verschiedenen Aufgaben auf die Probe gestellt. Wie GPT-5 dabei abgeschnitten hat und wie Wolfgang ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n